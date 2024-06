Politica Dominic Fritz își revendică victoria la Timișoara, în fața lui Nicolae Robu







Rezultatele parțiale, în urma numărării paralele a voturilor, de către partide, din 45 de secții din Timișoara (dintr-un total de 207 secții de vot), arată că Dominic Fritz, candidatul Alianței Dreapta Unită (AUD), a câștigat un al doilea mandat de primar la Timișoara, învingându-l pe contracandidatul din partea PSD-PNL, Nicolae Robu, conform Mediafax.

Dominic Fritz îl bate din nou pe Nicolae Robu

În urmă cu 4 ani, Dominic Fritz câștiga Primăria Timișoarei, obținând 49.191 de voturi, în vreme ce învinsul său (pe atunci primarul în funcție al Timișoarei), Nicolae Robu primea doar 27.596 de voturi.

La acest moment, după numărarea voturilor din 45 de secții, Alianța Dreapta Unită și Dominic Fritz sunt câștigători ai alegerilor locale în Timișoara. Fritz ar fi obținut 49% din voturile exprimate, iar Robu 35%.

„Dragi prieteni, ce a fost acum o oră, doar niște zvonuri, acuma este o certitudine. Alianța Timișoara Unită a câștigat Timișoara. După numărătoarea noastră paralelă, avem deocamdată, din 207 secții, 45 de secții cu rezultate pentru primar, deci cam un sfert din secții avem rezultate și după aceste rezultate, Dominic Fritz a câștigat 49% și Nicolae Robu a câștigat 35%.

Bineînțeles că acest rezultat se poate mișca într-o parte sau alta, dar cert este că astăzi stăm în fața timișorenilor ca învingători. Astăzi timișorenii au dat un vot să mergem înainte, timișorenii au dat un vot să investim în educație și să ne asigurăm că fiecare copil din Timișoara are acces la o infrastructură de educație de calitate. Timișorenii astăzi au votat să mergem înainte, să investim în sănătate și să facem un nou spital municipal. Astăzi timișorenii au votat să mergem înainte, să investim în continuare în infrastructura orașului, într-un transport comun de calitate astfel încât să ne crească calitatea vieții tuturor. Și da, astăzi timișorenii au votat să mergem înainte să recuperăm fiecare metru pătrat din patrimoniul Timișoarei.

Un lucru este clar, această victorie pentru ADU este și un semnal pentru România: că Timișoara și în 2024 este ferm împotriva pesedismului, este ferm împotriva naționalismului. Și da, Timișoara transmite acestei țări, PSD poate fi învins”, a declarat Dominic Fritz.

Reacția lui Nicolae Robu

„La noi sunt numărate un sfert dintre buletine, mă rog, rezultatele de la un sfert din secțiile de votare. Drept urmare, sunt rezultate parțiale. Ele îl arată pe candidatul Fritz în față. Dar sunt rezultate partiale. Prin urmare, nu pot să vă spun altceva până când nu va fi aritmetric tranșat un rezultat…Diferența era oscilantă, opt procente, 10 procente, mai mult de 11 nu a fost nici intr-un moment. Depinde ce secții se introduc, că la un sfert din secții, de îndată ce introduci una, depinde cum e rezultatul. Acolo reflectarea în scor este semnificativă…Păi, asteptam să se numere, repet, mai multe, încât matematic să fie lucrurile clare”, a spus candidatul PSD-PNL, Nicolae Robu.

Acesta mai spune și că nu-și explică rezultatul votului, respectiv preferința timișorenilor pentru contracandidatul său.

„În ce mă privește, eu sunt cu conștiința împăcată. Mi-am făcut datoria și le mulțumesc colegilor, care și ei și-au făcut datoria. M-am prezentat cu un program de guvernare locală sau, dacă vreți, de administrare a Timișoarei pentru următorii ani, un program amplu. Am fost în peste 30 de locuri în oraș, în cartiere, lumea era favorabilă peste tot. Pe Facebook am fost cât am putut de activ, pe Tiktok la fel, pe Instagram la fel, cu favorabilitate bună și acolo. Am prezentat și ce am eu în spate, că eu așa consider, ca principiu, că atunci cand candidezi la o funcție trebuie să vii cu un program, sa spui oamenilor ce vrei să faci și trebuie să arăți și de ce ai fi credibil, că poți să și faci ceea ce propui.

N-am ce să-mi reproșez. Asta este, daca o fi să pierd, nu vin de la colț de stradă, nu m-am născut primar, o să îmi văd de viață mai departe,” a adăugat Nicolae Robu.

Robu nu vrea să-i trimită niciun mesaj lui Dominic Fritz

„Am prezentat un raport cu realizările din 2012-2020, sunt sute de lucruri menționate, n-am ce să-

Întrebat dacă are un mesaj pentru Dominic Fritz, Nicolae Robu a declarat: „Nu, nu. Trebuie să fie de un anumit nivel caracterologic cineva ca să îi transmit mesaje.

Ah, nu știu ce s-a intamplat, habar n-am. Și o să vedem rezultatul final și vor studia analiștii. Nu știu să vă spun sincer, nu știu să vă spun. În momentul de față, cel puțin nu știu, analiștii vor studia,” a mai declarat Nicolae Robu.