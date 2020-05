Doliu în lumea rock-ului: „Suntem întristaţi profund că trebuie să anunţăm dispariţia prematură a legendei clapelor Dave Greenfeld, petrecută în seara zilei de 3 mai 2020”. Astfel sună anunuţul pe profilul oficial al trupei Stranglers privind moartea clăparului lor în vârstă de 71 de ani.

„În urma unei internări în spital pentru probleme cardiace – scrie trupa – Dave a rezultat pozitiv la virusul Covid-19 duminica trecută (26 aprilie), dar, din păcate, a pierdut bătălia ieri seară”.

Membrii trupei îl pomenesc pe Greenfield ca pe o persoană adorabilă, prietenoasă şi excentrică care mereu găsea un motiv de glume. Greenfield a intrat în trupă în 1975, la puţin timp după înfiinţarea ei.

Printre alte hituri ale trupei se numără No More Heroes, Peaches și Something Better Change, notează bbc.