Doliu uriaș! O minte sclipitoare s-a stins din viață: O pierdere incalculabilă a unui mare om

Franco Trinca a fost biolog, nutriționist și unul dintre cei mai faimoși antivacciniști din Italia. Acesta s-a stins din viață vineri, scrie presa italiană.

Visione TV a aflat că specialistul era internat în spitalul din Perugia de aproximativ două săptămâni. Trinca fusese infectat cu virusul COVID-19, boala care i-a provocat o pneumonie bilaterală. A decedat la vârsta de 70 de ani, chiar dacă era convins că are un sistem imunitar puternic.

Biologul a ajuns în atenția presei după ce a criticat de nenumărate ori vaccinul împotriva COVID-19. Acesta venea în diferite emisiuni din Italia și sfătuia populația să se trateze la domiciliu sau cu suplimente. Nu a crezut niciodată că va avea nevoie de imunizare. Trinca susținea pastilele pe bază de vitamina C.

Nutriționistul a depus plângere împotriva statului italian pentru masacru și terorism, scrie Visione TV. În cadrul unei emisiuni de televiziune difuzate în septembrie 2021, el a mărturisit că nu are nevoie de vaccin deoarece „simțea” că are un sistem imunitar puternic.

În timpul unui reportaj realizat de Piazzapulita, intitulat „Suplimentele magice anti-Covidiu”, biologul declarase că a găsit leacul: „Nu vă fie frică! Covidiu este vindecat! Fără încheiere! Și oricine nu știe cum să o vindece sau nu vrea să o vindece este un criminal!”.

Un celebru biolog s-a stins din viață

„Franco Trinca ne-a părăsit pentru totdeauna”, a scris astăzi, la ora 17:08, avocatul Fusillo pe canalul său de Telegram.

„Astăzi, 4 februarie 2022, Franco Trinca ne-a părăsit pentru totdeauna. O pierdere incalculabilă a unui mare om, un cercetător neobosit, un prieten, un frate. Nu-l cunoșteam pe Franco Trinca de foarte mult timp, puțin peste un an, dar am găsit imediat o afinitate instinctivă: cu Franco, o privire era suficientă pentru a ne înțelege. Sezonul trist pe care îl trăim a avut și el acest efect. Am pierdut mulți prieteni cu care nu mai avem nimic în comun, dar am câștigat mulți, de care ne-am atașat mult mai profund și permanent într-un timp foarte scurt. Franco avea o sensibilitate instinctivă, aș spune naturală, pentru problemele juridice, pe care a reușit să o stăpânească cu o siguranță pe care chiar și avocații experimentați o au adesea. Și bineînțeles că a fost un maestru, un profesor; port în suflet că pe o amintire prețioasă numeroasele conversații pe care le-am avut. Am învățat foarte multe de la Franco și îi voi fi mereu recunoscător.

Pentru el, știința era, așa cum ar trebui să fie, o căutare continuă, nevoia de a citi, de a studia, de a aprofunda, de a nu lua nimic de la sine înțeles. Toată lumea cunoaște bătăliile pe care le-am purtat împreună, iar eu simt datoria morală de a le duce la bun sfârșit, nu în ultimul rând pentru a prelua ștafeta pe care mi-a transmis-o în mod ideal. În urmă cu câteva luni, într-o zi foarte călduroasă, la sfârșitul verii, la Roma, în timp ce așteptam o audiere, am început să vorbim, nu știu de ce, despre probleme foarte profunde, despre întrebarea fundamentală a întregii filosofii: de ce suntem aici și care este sensul existenței noastre. Îmi amintesc exact ce mi-a spus: „Suntem făcuți din materie, dar și din spirit: nimic nu se pierde și ceea ce am fost va continua să trăiască într-o altă formă și în amintirea pe care ne-o vor lăsa alți oameni despre noi”. La revedere Franco, fie ca pământul să fie bun cu tine.”, a spus avocatul acestuia, potrivit open.online.