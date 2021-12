Doliu uriaș în lumea filmului! Legenda ne-a părăsit. A lăsat în urma ei o durere cruntă

Doliu în cinematografia mondială, după ce actrița Bridget Hanley a murit la vârsta de 80 de ani. În ultimii ani ai vieții, ea a fost afectată de boala Alzheimer. Bridget Hanley a devenit cunoscută după apariția în producția „Here comes the Brides”.

A fost căsătorită cu E.W. Swackhamer, care a decedat în anul 1994

Născută la data de 3 februarie 1941, la Minneapolis, Minnesota (SUA), actrița a jucat în multe pelicule comice, în drame, dar și în filme western. Ea a fost căsătorită cu E. W. Swackhamer, producător și regizor la „Here Come the Brides”. În anul 1994, bărbatul s-a stins din viață. Cuplul a avut două fiice, Bronwyn și Megan.

A devenit foarte cunoscută după ce a apărut în serialul „Here comes the Brides”, care a apărut în anul 1968. A apărut alături de Bobby Sherman, Robert Brown, dar și David Soul

Pelicula „Here comes the Brides” a fost lansat în anul 1968, iar actrița Bridget Hanley a interpretat rolul lui Candy Pruitt. Serialul western a avut două sezoane și s-a încheiat pe 3 aprilie 1970. Alături de Bridget Hanley a jucat și Bobby Sherman (rolul lui Jeremy Bolt), Robert Brown (rolul lui Jason Bolt), dar și David Soul (rolul lui Joshua Bolt). În peliculă a apărut și Bruce Lee, interpretând rolul lui Lin.

În ce filme a mai jucat, actrița Bridget Hanley de-a lungul carierei. Printre cele mai cunoscute nume de pelicule: „The Odd Couple”, „Ghost story aka Circle of fear”

De asemenea, de-a lungul carierei, Bridget Hanley a jucat și în: „Gidget”, „Love on a Rooftop”, „Bewitched”, „Iron horse”, „I dream of Jeannie„, „The Flying Nun”, „The Odd Couple”, „Ghost story aka Circle of fear”, „Love American Style”, „The Rookies”, „Welcome back, Kotter”, „Emergency!”, „The Macahans”, „Chips”, „Reward”, „Jake ant the Fatman”, „Riptide”, „Chattanooga Choo Choo”, „Mama’s family”, „Simon&Simon”, „Murder, she wrote”, „Columbo”, „Kung Fu – The legend continues”.