Doliu pentru toți fanii „Friends”. A murit Matthew Perry

Potrivit autorităților locale, starul „Friends” Matthew Perry a fost găsit mort, sâmbătă, în cada din casa sa din Los Angeles.

Celebrul actor avea 54 de ani.

Cum a fost descoperită moartea lui Matthew Perry

Autoritățile au răspuns, în jurul orei 16:00, unui apel făcut pentru casa actorului, și au descoperit că acesta nu răspunde.

Deocamdată, potrivit unor surse care au vorbit sub rezerva anonimatului, pentru că ancheta era în derulare, nu se cunoaște cauza morții.

La fața locului nu au fost găsite droguri, au mai spus sursele. Și, în plus, nu este suspectat nici un accident domestic, potrivit surselor din forțele de ordine.

Un reprezentant al lui Perry nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a The Times.

Deocamdată, detectivii Departamentului de Poliție din Los Angeles investighează moartea. Cauza decesului va fi stabilită ulterior de biroul legistului din Los Angeles.

Tristețe mare după moartea lui Matthew Perry

„Suntem devastați de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry”, a declarat Warner Bros. Television Group, compania care a produs serialul „Friends”, într-o declarație pentru The Times.

„Matthew a fost un actor incredibil de talentat și o parte de neșters a familiei Warner Bros. Television Group. Impactul geniului său de comedie a fost simțit în întreaga lume, iar moștenirea sa va trăi în inimile atâtor. Aceasta este o zi sfâșietoare și trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi și tuturor fanilor săi devotați.”

„Suntem incredibil de întristați de dispariția prea curând a lui Matthew Perry”, a declarat, la rândul său, canalul NBC, care a difuzat serialul pentru toate cele 10 sezoane, tot pentru The Times.

„El a adus atât de multă bucurie sute de milioane de oameni din întreaga lume, cu sincronizarea sa de comedie perfectă și spiritul ironic. Moștenirea lui va trăi în nenumărate generații”, au adăugat cei de la NBC.

A început ancheta poliției

Sâmbătă seara, o bandă galben cu neagru, specifică unei scene a crimei, a fost pusă de LAPD la intrarea în Bluesail Drive, o stradă plină de culoare chiar lângă autostrada Pacific Coast, pe creasta unui deal, cu vedere uimitoare către Oceanului Pacific.

La scurt timp după ora 19, în timp ce mai multe elicoptere erau deasupra străzii, mama lui Perry, Suzanne, și soțul ei, radiodifuzorul Keith Morrison, s-au alăturat jurnaliștilor și ofițerilor LAPD, la fața locului.

Keith Morrison a refuzat să facă orice comentariu. Un ofițer LAPD de la fața locului a spus că nu are informații și că nu știe când acestea vor fi disponibile.

Cariera lui Matthew Perry

Celebrul actor și-a început cariera de copil, cu roluri în „Charles in Charge” și „Beverly Hills 90210”. De asemenea, Matthew Perry a jucat alături de River Phoenix în filmul „A Night in the Life of Jimmy Reardon” în anii 1980 și la începutul anilor 1990.

Dar celebritatea a venit când a fost distribuit în „Friends” – intitulat inițial „Friends Like Us” – un sitcom despre șase newyorkezi singuri, care trec prin problemele vârstei adultă, care a avut premiera pe NBC în 1994.

Serialul a devenit în scurt timp un succes și i-a transformat pe Matthew Perry și pe colegii săi de distribuție – Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer – în mega-staruri. peste noapte.

La cota sa maximă, pentru un episod din 1996 și pentru finalul serialului, din 2004, sitcomul a atins peste 50 de milioane de spectatori în direct.

La finalul serialului, actorii câștigau mai mult de 1 milion de dolari pe episod.

Friends, filmele și problemele

În rolul lui Chandler Bing, colegul de cameră chipeș și înțelept al lui Joey Tribbiani (LeBlanc) și, mai târziu, iubirea exigentei Monica Geller (Cox), Perry s-a remarcat în distribuția de ansamblu. Cu jocul său sec, el a creat un slogan cu o simplă inflexiune, bazată pe glumele cu prietenii din copilărie: „Could he be any more Chandler?”

Ulterior a jucat cu vedete importante precum Julia Roberts și a apărut în filme proeminente, cum ar fi comedia romantică din 1997 „Fools Rush in”, alături de Salma Hayek și în comedia cu mafioți din 2000 „The Whole Nine Yards” cu Bruce Willis.

Totuși, a existat și o latură întunecată în viața lui Matthew Perry. În memoriile sale din 2022 „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry a povestit despre lupta sa de o viață cu dependența de alcool și opioide.

El a scris că a băut prima dată la 14 ani, dar nu a recunoscut semnele alcoolismului până la 21 de ani. De atunci, a estimat el, a cheltuit mai mult de 7 milioane de dolari pentru eforturile de dezintoxicare. Abuzul de substanțe a dus, de asemenea, la o serie de probleme grave de sănătate, inclusiv o spitalizare de cinci luni în 2018, în urma unei rupturi de colon, care l-a lăsat, a scris el, cu șanse de 2% să treacă peste noaptea respectivă.

Lupta pentru celebritate

Matthew Perry a fost mereu presat de nevoia de a fi cât mai amuzant, după cum a recunoscut el la o reuniune specială „Friends”, din 2021.

„Nimeni nu și-a dorit să fie celebru mai mult decât mine”, a spus Perry pentru The Times, în aprilie.

„Eram convins că acesta este răspunsul. Aveam 25 de ani, era al doilea an de „Friends” și după opt luni mi-am dat seama că visul american nu mă face fericit, nu umple golurile din viața mea. Nu m-am mai putut concentra. … Faima nu face ceea ce crezi că va face. Totul a fost o scamatorie”, a mai spus actorul, potrivit Los Angeles Times.

Lupta cu dependențele

Matthew Perry a estimat că a recidivat de „de 60 sau 70 de ori” de când a devenit abstinent pentru prima dată, în 2001. Dar și-a menținut o prezență constantă la televiziunea americană, jucând roluri cheie în drama „Studio 60 on the Sunset Strip” și în sitcomul „Go On”.

De asemenea, a avut apariții în seriale apreciate precum „The West Wing” și „The Good Wife”.

De la experiența aproape fatală din 2018, Matthew Perry și-a găsit alinarea în prieteni, în jocurile frecvente de pickleball și, mai ales, în scris.

Deși cartea „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” l-a forțat să retrăiască cele mai întunecate momente, el spune că l-a conectat cu „toți cei care suferă de acolo”. „Aveam o poveste de spus, o poveste care ar putea ajuta cu adevărat oamenii, ” a scris el. „Și a-i ajuta pe alții devenise răspunsul pentru mine.”

Presat să spună cum și-ar dori să fie amintit, el a răspuns: „Ca un tip care a trăit viața, a iubit bine, a trăit bine și a ajutat oamenii. Că întâlnirea cu mine a fost un lucru bun, și nu ceva rău.”