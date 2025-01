Monden Doliu la Hollywood. Milioane de oameni o regretă







Leslie Charleson, cunoscută cel mai bine pentru rolul Monicăi Quartermaine în „General Hospital," a murit. Avea 79 de ani.

Moartea lui Charleson anunțată într-o postare pe Instagram

Producătorul executiv al serialului „General Hospital”, Frank Valentini, a anunțat moartea lui Charleson într-o postare pe Instagram duminică. Actrița a murit din cauza unor complicații ale unei boli de lungă durată.

„Cu inima grea anunț trecerea în neființă a dragei mele prietene și colege, Leslie Charleson. Moștenirea ei durabilă a acoperit aproape 50 de ani doar pe 'General Hospital' și, la fel cum Monica a fost inima familiei Quartermaine, Leslie a fost o matriarhă iubită a întregului ansamblu și echipaj”, a scris Valentini.

Charlesona jucat în „General Hospital” încă din 1977

Charleson și-a făcut debutul în „General Hospital" ca Dr. Quartermaine în 1977 și a continuat să apară în mai mult de 2.000 de episoade pe parcursul a aproape cinci decenii, conform paginii de IMDb a actriței.

Despre lunga sa perioadă pe drama ABC, Charleson a declarat pentru Digital Journal în 2019: „Am semnat doar pentru doi ani și nu știu ce s-a întâmplat. Îmi place spiritul ei, independența și tot ce ține de ea. Pe atunci, nu existau multe roluri feminine bune care să aibă asta. A fost o perioadă uimitoare și era un material puternic de interpretat."

Actrița a jucat în mai multe drame de-a lungul timpului

Înainte de a se alătura „General Hospital”, Charleson și-a făcut debutul ca actriță în drame TV precum „A Flame in the Wind” și „Love Is a Many Splendored Thing”. De asemenea, a apărut în mai multe alte serii pe parcursul anilor 1960 și începutul anilor 1970, inclusiv „As the World Turns,” „N.Y.P.D.,” „The Rookies” și „Marcus Welby, M.D.”

De-a lungul anilor, Charleson și-a reluat rolul din „General Hospital" în spin-off-urile emisiunii „Port Charles" și „General Hospital: Night Shift."

Ultima apariție a lui Charleson în „General Hospital" a fost în episodul din decembrie 2023 „Everything You Ever Wanted," conform eu.usatoday.com.