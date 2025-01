Monden A murit un mare actor. Rolul din comedia care a făcut furori în România







John Capodice, cunoscut pentru rolurile sale din General Hospital și Ace Ventura, a murit luni la vârsta de 83 de ani. Actorul l-a interpretat pe Carmine Cerullo în perioada 1994-1996 în șase episoade ale telenovelei și a apărut în rolul unui ofițer de poliție care îl disprețuia pe detectivul de companie al lui Carrey în filmul din 1994.

A murit John Capodice

El a mai jucat în Wall Street, The Doors, Honeymoon in Vegas, Speed și Independence Day. Acesta avut o listă lungă de apariții în emisiuni TV, printre care CSI, Seinfeld, Ellen, Another World, Knots Landing, Law & Order, Will & Grace, Spenser: For Hire, Kate & Allie, As the World Turns, Moonlighting, Murphy Brown, Melrose Place, Mad About You, Diagnosis Murder, Six Feet Under, The West Wing și Murder, She Wrote. Primul său rol TV a fost în șase episoade din Ryan's Hope, în rolul lui Lloyd Lord.

A jucat și în multe reclame

Acesta și-a făcut simțită prezența și în reclame. Într-una pentru Polly-O String Cheese, l-a interpretat pe Fred, un angajat perplex al unei pizzerii care primește o comandă de pizza cu brânză în plus, dar fără sos de roșii și crustă. Într-adevăr, copiii care comandau pizza cu „nuttin'” doreau doar brânza mozzarella, pe care Polly-O o vinde sub formă de baton și o numește „cea mai bună parte a pizza”.

Actorul a jucat și rolul unei surse de sfaturi medicale nesolicitate într-o reclamă pentru medicamentul pentru răceală Dimetapp.

John Capodice a service în armata americană

Născut în ziua de Crăciun a anului 1941 în Chicago, Capodice a servit în armata americană în Coreea între 1964-1966. La sfârșitul anilor 1970, el s-a apucat de actor. Familia a spus că acesta a fost„soț, tată și bunic devotat” care va fi „regretat de toți cei care au avut plăcerea de a-l cunoaște”.

Actorul a fost un și membru al organizației frățești Blauvelt Sons of Italy Rockland Lodge 2176. El a lăsat în urma sa o soție, două fiice și patru nepoți. Donații în memoria sa pot fi făcute organizației caritabile pentru veteranii fără adăpost din New York Rockland Homes for Heroes, potrivit hollywoodreporter.com.