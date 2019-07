Doliu internațional. A murit unul dintre cei mai mari arhitecți ai tuturor timpurilor. Creațiile sale au fost vizitate de sute de milioane de turiști

Arhitectul argentinian Cesar Pelli, celebru pentru emblematicele Turnuri Petronas din Kuala Lumpur şi One World Financial Center din New York, a murit vineri la vârsta de 92 de ani, relatează sâmbătă AFP şi Reuters.