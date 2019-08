Mariana Zaharescu, una dintre vocile „Teleenciclopediei”, a murit la vârsta de 87 de ani. Anunțul trist că voiceoverul cunoscutei emisiuni a fost făcut public chiar de oficialii de la Televiziunea Română, scrie Realitatea.

Mariana Zaharescu este una dintre vedetele care „a dat viață” la sute de documentare despre natură, artă, istorie, ştiinţă şi tehnologie la TVR. Anunțul că ea a murit a fost făcut de reprezentanții de la TVR care au făcut o postare emoționantă pe o rețea de socializare.

„Suntem mai săraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile «Teleenciclopediei», a plecat dintre noi. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis TVR pe Facebook.

Mariana Zaharescu era supranumită „vocea de aur” a celei mai longegive emisiuni din România: “Teleenciclopedia” – prima difuzare a emisiunii înregistrându-se pe 22 mai 1965.

„Am participat la concurs si l-am câştigat. Cred că am fost aleasă datorită tinereţii mele şi a vocii pe care o am. Nu o luaţi ca pe o lipsă de modestie, însă am fost numită «Vocea de aur». (…). «Teleenciclopedia» a fost şi este o emisiune foarte iubită de oameni. Este adevărat ca nu mai are aceeaşi afluenţă de telespectatori, dar este încă urmărită”, mărturisea Mariana Zaharescu într-un interviu mai vechi pentru “Jurnalul naţional”.

