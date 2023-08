Doliu în presă. A murit jurnalistul Gelu Gheorghe Chelu. Avea doar 48 de ani

Jurnalistul Gelu Gheorghe Chelu a murit, vineri, 11 august, după ce a stat mai bine de o săptămână în comă indusă. Bărbatul a decedat la vârsta de 48 de ani, dintre care 30 de presă, iar ultimii 10 ani i-a petrecut în redacţia Click. Potrivit colegilor săi, în tot acest timp, Gelu și-a făcut meseria cu dragoste și pasiune, motiv pentru care o mulțime de vedete din showbiz l-au apreciat în mod deosebit.

Jurnalistul era internat de o săptămână la Spitalul Floreasca, în comă indusă, iar starea lui era gravă, anunțau colegii săi de la Click.

Sursa foto: Facebook

Mai bine de trei decenii, regretatul jurnalist s-a aflat în preajma vedetelor autohtone, fără a pierde nicio ocazie de a se afișa în poze cu acestea. De la Loredana, Smiley, și până la Ina sau Antonia, toți au măcar o amintire cu regretatul jurnalist Gelu Chelu.

Contul său de Facebook, la această oră este invadat de mesaje de condoleanțe. Inclusiv Dan Helciug a scris pe pagina regretatului jurnalist că:

Un mesaj emoționant vine din partea Danielei Popa, colega sa de breaslă: Refuz să cred că ai plecat așa, că nu o să fim împreună săptămâna viitoare la Vâlcea, așa cum am plănuit, că nu o să mai vii să mă iei cu taxiul de acasă să mergem împreună la evenimente.

Nu îmi vine să cred că scriu asta acum! Mi se pare ireal, Gelutzule Gelu Gheorghe Chelu! Am un mare gol în stomac exact ca în ziua în care s-a intamplat cu tata! De dimineață m-a durut capul toată ziua! Dumnezeu te-a primit la El și o să faci cele mai frumoase interviuri acolo! O să vizitezi Disneyland-ul din Ceruri și o să te mai uiți din când în când la noi, muritorii! Gelutzule, nu vrei să știi cât de rău îmi pare și cât am sperat să te mai văd, să te aud! Am tot verificat telefonul în perioada asta cât ai fost în spital! Îmi lipsesc mesajele și telefoanele tale, chiar dacă ne mai bălăcăream din când în când.

Doamne, câtă treabă aveam! Refuz să cred că ai plecat așa, că nu o să fim împreună săptămâna viitoare la Vâlcea, așa cum am plănuit, că nu o să mai vii să mă iei cu taxiul de acasă să mergem împreună la evenimente… Nu mai am cuvinte! Lumea mondenă și presa mondenă vor fi foarte triste fără tine, Gelule! Te iubește multa lume, să știi! Sper să îți găsești liniștea, să găsești pizza bună acolo unde ești, torturi și Pepsi și tot ce îți place! Dumnezeu să te aibă in paza lui! O să ne lipsești tare, Gelutzule! Te iubim!