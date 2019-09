Daniel Johnston, cântărețul american de rock alternativ , a murit la vârsta de 58 de ani, anunțul fiind făcut de fratele său care i-a fost și manager, Dick Johnston, potrivit AFP.

Daniel Johnston a fost interpret , compozitor și desenator, cariera sa artistică atingând 40 de ani, acesta încercând să construiască un univers poetic presărat cu probleme de comunicare și povești de dragoste pierdută.Cântărețul a avut în ultimele luni probleme de sănătate , fiind dus la spital de mai multe ori pentru probleme renale , însă fratele său , DicK Johnston, spune că „moralul lui era bun și că se simțea bine „, moartea sa fiind considerată una neașteptată.

Daniel Johnston a avut o educație puritană, care l-a marcat , ca și cultura pop, acesta suferind și de sindromul maniaco- depresiv cu care s-a luptat ani întregi. Eroii compozițiilor sale au fost Beatles, super-eroii din benzile desenate Captain America, fantoma Casper sau King Kong , acesta încercând să își găsească propriul drum în muzică. Daniel Johnston s-a născut în anul 1961, la Sacramento, California, și a fost pasionat în copilărie de desen, pian, apoi de chitară. În adolescență el şi-a înregistrat propriile compoziţii pe casete pe care le schimba cu alţi prieteni muzicieni iar după ce a terminat liceul și-a dedicat timpul altei pasiuni ale sale, desenul, fiind interesat de benzile animate.

Primul său album l-a lansat în anul 1981, sub numele de ”Songs of Pain'”, iar printre admiratorii săi s-au aflat formațiile Sonic Youth, Yo La Tengo, The Pastels sau Kurt Cobain s. La sfârșitul anilor 80 Daniel Johnston a semnat un contract cu casa de discuri independentă Shimmy Disc, lucru care i-a dat posibilitatea să fie cunoscut și în afara Americii. Astfel, a înregistrat cu Jad Fair, cântăreţ şi chitarist din Half-Japanese („It’s Spooky”), apoi două albume de studio, „1990” şi „Artistic Vice” (1992) iar criticile de succes i-au permis să semneze în 1994 cu Atlantic, lansând „Fun”. După o perioadă marcată de probleme de sănătate, Johnston a scos pe piață în 2001 albumul ”Rejected Unknown”, urmat în 2003 de ”Fear Yourself” iar acum doi ani artistul a susţinut ultimul său turneu.

