Doliu în lumea sporturilor de contact din România. A murit un luptător de K1, care avea nevoie urgentă de transplant

Samir Regep, multiplu campion de K1 și antrenor de Kempo, a murit sâmbătă, la vârsta de 53 de ani. El suferea de ciroză și anunțate, în urmă cu două săptămâni, că are nevoie urgentă de un transplant e ficat. Vestea dispariției sportivului a fost dată de soția acestuia, Adriana Regep.

Samir Regep avea nevoie de un transplant de ficat

„Sufletul şi viaţa mea nu mai este… O să ne lipseşti enorm… Dumnezeu să te ierte! Ai fost un om bun! Nu meritai asta…”, a spus Adriana Regep, conform cugetliber.ro.

„Îmi pare tare rău, Adriana! Condoleanţe!” „Nu pot să cred… E adevărat?”, „Sincere condoleanţe, Adriana, şi fii puternică pentru Alex!”, „Dumnezeu să te întărească să treci cu bine peste asta!” „Dumnezeu să-i odihnească în pace şi linişte sufletul blând!”, Odihneşte-te în pace, Sam!”, Drum lin printre îngeri!”, „Of. Doamne! Cuvintele sunt de prisos! Odihneşte-te în pace, sensei! Condoleanţe familiei!”, au fost câteva dintre mesajele de condoleanțe.

Mesaje disperate de ajutor transmise pe rețelele de socializare

„Va salut prieteni,aseara m am internat la Spitalul Judetean Constanta avand hemoglobina 6 cei care doresc si vor sa ma ajute pentru a dona sange va rog sa luati legatura cu Adriana la nr de tel: 0728557787 pentru detalii sau sa va intalniti cu ea la Centru de Transfuzii Constanta! Cu stima si respect Samir.

Nu conteaza grupa sanguina de sange pe care o aveti.. eu am 01. Cine doneaza sa o faca pe numele meu Regep Samir camera 2206 la sectia medicala 2. Va doresc tuturor o zi buna.”, era apelul pe care Samir Regep îl lansa pe Facebook, în cadrul unui mesaj postat la data de 26 august.

Patru zile mai târziu, sportivul transmitea pe rețeaua de socializare un nou mesaj. „Va multumesc tuturor care ati donat sange pentru mine… si celor care au fost alaturi de mine in momentele mele grele de viata! Ma inclin in fata dv.

Doamne ajuta.. cu stima si respect Samir. Multumesc tot peronalului medical care si-au dat silinta sa ma puna in picioare..

Domna dr. Belu Anca & doamna dr. Cristina Cioti.”