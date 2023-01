Doliu în lumea muzicii! Un îndrăgit artist a murit din cauza unei meningite

O meningită i-a adus moartea legendarului chitarist care a cântat cu Yardbirds şi a format Jeff Beck Group. Jeff Beck, căci despre el este vorba, avea 78 de ani și de-a lungul carierei a adus în atenția publicului său subgenuri precumpsych rock şi heavy metal. Artistul este cunoscut pentru experimentele pe care le făcea cu efecte fuzz și distorsiuni.

Jeff Beck a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame atât ca artist solo, cât şi ca membru al Yardbirds. Acesta și-a asigurat „degetele” magice pentru 7 milioane de lire sterline.

„În numele familiei, cu profundă tristeţe vă anunţăm decesul lui Jeff Beck. După ce a contactat brusc o meningită bacteriană, el a murit liniștit ieri”, se arată în comunicat, miercuri seară, pe site-ul oficial al muzicianului.

With the death of Jeff Beck we have lost a wonderful man and one of the greatest guitar players in the world. We will all miss him so much. pic.twitter.com/u8DYQrLNB7

Lumea muzicii este în doliu. Mesajele de condoleanțe au început să curgă pe rețelele de socializare. Legendarul Mick Jagger i-a adus un omagiu lui Jeff Beck postând un videoclip pe Twitter, videoclip la care a adăugat următorul mesaj: „unui om minunat şi unuia dintre cei mai mari chitarişti ai lumii”.

Tony Iommi, chitaristul și fondatorul formației Black Sabbath, l-a numit pe Beck „un incredibil simbol”. Mai mult, Iommi a subliniat faptul că. „Nu va mai fi niciodată un alt Jeff Beck”.

Ozzy Osbourne a postat și el un mesaj emoționant pe Twitter: „o onoare incredibilă de a cânta cu el pe cel mai recent album al meu”.

I can’t express how saddened I am to hear of @JeffBeckMusic’s passing. What a terrible loss for his family, friends & his many fans. It was such an honor to have known Jeff & an incredible honor to have had him play on my most recent album, #PatientNumber9.

Long live #JeffBeck pic.twitter.com/hG6O9tzfij

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 11, 2023