Doliu în România! ”Îngerul” a murit după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă

Este doliu în lumea medicală a veterinarilor, după ce medicul veterinar Tamara Ionescu, soția doctorului veterinar Radu Ionescu, a decedat, miercuri, iar astăzi a fost înmormântată Cimitirul Metalurgia din Capitală, după cum anunță siteul retetesivedete.ro.

Medicul veterinar Tamara Ionescu a murit răpusă de o boală cumplită

Tamara Ionescu s-a confruntat cu o boală nemiloasă, căreia nu a putut să-i supraviețuiască. Vestea tristă a fost dată de medicul veterinar Radu Ionescu.

„Doctorița Tamara Ionescu era apreciată de cei care îi călcau pragul cabinetului ca un înger printre oameni, de o bunătate rară – dovadă fiind și faptul că, deși era grav bolnavă, ea mergea în continuare la clinică și își salva pacienții patrupezi. De asemenea, avea mereu o vorbă bună și o mângâiere de alinare pentru stăpânii de necuvântătoare care sufereau alături de aceștia.

Plecarea ei din această lume a șocat și comunitatea medicilor veterinari, Tamara Ionescu fiind un ecografist de excepție și un bun dascăl pentru medicii aflați la începuturile meseriei”, menționează sursa citată.

„Durere mare in sufletul meu.Prieteni de o viata.Ne-am ajutat unii pe altii cum am putut mai bine. E incredibil ce s-a intamplat. Drum lin in lumina, fata draga.Iar tie,Radu putere mare. DUMNEZEU SA O IERTE.”

„Dragi prieteni, va anuntam ca inmormântarea este mâine la ora 13 la Cimitirul Metalurgiei ( Bd Metalurgiei nr 65 ) , iar astăzi capela este deschisa între orele 14-18.”

„Un înger a plecat între îngeri!”

„D-zeu sa o ierte și s-o odihneasca în liniște și pace!”

„Condoleante! Sincere! A fost un om minunat! Multa putere dl doctor !”

„adu, om bun ce esti, ma rog sa poti mai departe. Plang cu tine, cu voi. Tamara, inger bun, sa iti fie bine acolo unde esti si sa ai grija de ai tai iubiti! Mi-e greu sa inteleg sensul din socul asta.. E prea dura incercarea si prea nedrept sa fie asa..”, au fost câteva dintre mesajele de condoleanțe transmise pe Facebook.