Acesta a stat aproximativ 20 de ore la audieri: a intrat la ora 10 dimineața și a plecat acasă a doua zi, la ora 6 dimineața.

În apropiere de casă a avut loc un accident groaznic.

Un coleg care a asistat la audieri alături de el a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Dumnezeu să-l odihnească. Sunt în drum spre înmormântare. Am fost împreună la acele audieri maraton. Din păcate, am depus delegațiile și am așteptat să fim chemați la audieri. Audierea clientului a început în jur de 3, cred, al meu în jur de 4 dimineața, în condițiile în care au fost chemați 70-80 de martori. Eu am plecat la 5 fără 20 de minute, dânsul a plecat la 6 fără 20 de minute, împreună cu un alt coleg. Pe fondul unei oboseli inerente si motivate s-a întâmplat acest nefericit accident. Se pare că a ațipit și a intrat într-un TIR. Este o mare pierdere pentru noi, a fost avocat 47 de ani în Baroul Dâmbovița”, a spus avocatul Nicolae Pană.

