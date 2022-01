Doliu în lumea filmului! Un nume uriaș ne-a părăsit. Va fi de neuitat

Actorul german Hardy Krüger a murit pe neașteptate în Palm Springs (California) la vârsta de 93 de ani în California, a anunţat joi agenţia din Hamburg cu care colabora.

„Căldura sa sufletească, bucuria sa de a trăi şi simţul său de neclintit al dreptăţii îl vor face de neuitat”, a adăugat agenția.

Născut la Berlin în 1928, Hardy Krüger a fost unul dintre puţinii actori germani care au reuşit să aibă o carieră internaţională după război.

A debutat pe ecran în filmul „Junge Adler” (1944) cu o partitură care îl lansează fulgerător în cinematografia din patrie și străinătate. Alura sportivă, sinceritatea și fermitatea jocului l-au impus prin excelență în repertoriul filmului de acțiune.

El a devenit cunoscut în afara Germaniei în filmul de război britanic „The One That Got Away”.

„Hatari!”

Ulterior, a apărut alături de John Wayne în „Hatari!” şi împreună cu James Stewart şi Peter Finch în„”The Flight of the Phoenix”.

Hardy Krüger a avut şi o carieră prolifică de scriitor, care a debutat în 1970 cu cartea „Eine Farm in Afrika” („O fermă în Africa”).

Cartea spune povestea fermei pe care actorul şi-a cumpărat-o la poalele muntelui Kilimanjaro, după ce s-a îndrăgostit de Africa de Est în timpul filmărilor la „Hatari!”.

În 1963, Hardy Krüger a jucat în drama franceză „Les dimanches de Ville d’Avray”, peliculă recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, în care a interpretat rolul unui veteran al războiului din Vietnam care se învinovăţeşte pentru moartea unui copil vietnamez.

Actorul a primit, de asemenea, o serie de premii în Germania sa natală.

Ruptura cu nazismul

Părinții lui Krüger erau naziști înfocați și el a declarat într-un interviu din 2016 că a fost „crescut să-l iubească pe Hitler”.

Din 1941, a urmat o școală de elită „Adolf Hitler” la Sonthofen din Ordensburg.

La vârsta de 15 ani, Hardy și-a făcut debutul în film, dar cariera sa de actor a fost întreruptă când a fost recrutat în Wehrmacht în 1944.

În martie 1945, Krüger a fost repartizat în Divizia 38 SS Nibelungen, unde a participat la lupte grele.

Krüger, în vârstă de 16 ani, a primit ordin să țină piept unei ambuscade a unui grup de soldați americani.

Când a refuzat, a fost condamnat la moarte pentru lașitate, dar un alt ofițer SS a contramandat ordinul.

Krüger a descris această experiență ca fiind ruptura sa cu nazismul.

El a servit apoi ca mesager pentru SS, dar mai târziu a scăpat și s-a ascuns în Tirol până la sfârșitul războiului.

A fost membru al Fundației Amadeu Antonio și a vorbit frecvent în public împotriva extremismului și pentru democrație, citând propriile sale experiențe.