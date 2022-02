Doliu în lumea filmului! Un actor celebru a murit la doar 31 de ani. Toată lumea s-a uitat la serial

Actorul american Moses J. Moseley, cunoscut din serialul de succes The Walking Dead, a murit la vârsta de 31 de ani, potrivit BBC. Familia lui l-a dat dispărut încă de săptămâna trecută. Trupul său a fost găsit la Stockbridge, în suburbiile oraşului Atlanta, potrivit unei informaţii confirmate de agentul său pentru The Hollywood Reporter. Poliția investighează acum circumstanțele morții sale.

Colegii i-au adus un ultim omagiu

Vedetele și realizatorii filmului The Walking Dead i-au adus un omagiu cunoscutului actor. Moseley l-a interpretat pe Mike fără brațe și fălci, „un zombi de companie“ din serialul de groază post-apocaliptic de succes, The Walking Dead, între 2012 şi 2015.

Co-starul Jeremy Palko l-a descris pe regretatul actor drept „o ființă umană absolut amabilă și minunată”.

Colega de la The Walking Dead, Addy Miller, a spus că a fost „atât de zdrobită să audă despre trecerea în neființă a acestui suflet strălucitor și bun”.

O altă vedetă, Melissa Cowan, a scris pe Facebook că Moseley a fost „cu adevărat unic și de clasă”, și a fost „întotdeauna drăguț, amuzant și cu un zâmbet care putea lumina orice cameră”.

Agenția de talente Avery Sisters Entertainment a declarat într-o declarație pe Facebook că: „Moises a fost un actor fenomenal care a apărut în filme precum The Walking Dead, Queen of the South și American Soul, dar MULT mai mult decât atât, a fost o persoană uimitoare! Agentul Tabatha Minchew de la Established Artists a spus într-o declarație: „Moise a fost o persoană foarte talentată, cu o lumină strălucitoare în jurul lui.

A devenit actor din întâmplare

Moseley s-a născut în Carolina de Sud, iar familia sa s-a stabilit în Georgia. A studiat dreptul. Interviat în trecut, acesta a spus că nu a plănuit nici un moment să devină actor, dar că într-o zi a fost abordat după curs și întrebat dacă ar dori să apară într-un film. Filmul respectiv s-a dovedit a fi Joyful Noise din 2012, cu Queen Latifah și Dolly Parton în rolurile principale, în care a interpretat un vizitator de club.

Prestația sa i-a adys invitații la mai multe castinguri. A continuat să obțină roluri în The Hunger Games: Catching Fire, Watchmen difuzat de HBO și pelicula Volumes of Blood: Horror Stories, din 2016. De asemenea, Moseley a publicat o carte de citate și sloganuri inspiraționale.