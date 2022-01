Tragedie în lumea filmului! Un celebru actor s-a sinucis. Suferea de o boală grea

Actorul Peter Robbins care i-a dat voce personajului Charlie Brown din popularul serial animat TV „Peanuts” a ales să își pună capăt zilelor, conform Insider.

Familia vedetei a făcut tragicul anunț marți pentru Fox 5 San Diego. Actorul s-a sinucis săptămâna trecută. Acesta a recunoscut în mai multe emisiuni că suferă de tulburare bipolară și schizofrenie paranoidă. În 2013, Peter a pledat vinovat după ce și-a urmărit și amenințat fosta iubită. A dat vina pe sănătatea lui mintală.

Phil Blauer, prezentatorul postului de televiziune, era prieten foarte bun Robbins și unul dintre oamenii care l-au ajutat să treacă peste cele mai negre momente.

Vestea morții sale a venit ca un trăsnet

„Inima mea este frântă astăzi”, a scris Blauer pe Twitter marți, când a transmis vestea morții lui Robbins. El a adăugat: „Fie ca el să se odihnească în pace și să zboare în ceruri. Sper doar că în cele din urmă vă lovi mingea de fotbal printre îngeri”.

În 2015, îndrăgitul actor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a amenințat cu moartea mai multe persoane, inclusiv un șerif din comitatul San Diego.

“Am ieșit din închisoare și sunt o persoană mai bună. Sunt mult mai umil și recunoscător că am trăit această experiență”, a spus el la eliberare.

Robbins a spus pentru Fox 5 San Diego în 2019: „Aș recomanda oricărei persoane care are tulburare bipolară să o ia în serios, deoarece viața ta se poate schimba în decurs de o lună, așa cum am pățit eu. Am ieșit din închisoare și sunt o persoană mai bună”.

Actorul a prezentat și emisiuni ca: „It’s Your 20th Television Anniversary, Charlie Brown” și „You Don’t Look 40, Charlie Brown”. Pe lângă vocea sa, Robbins a apărut în episoade din „Rawhide”, „The Donna Reed Show”, „The Munsters”, „F Troop”, „Get Smart”, „Blondie” și „My Three Sons”, care a fost ultimul său rol la Hollywood.

„Cred că trebuie să fie ceva în neregulă cu mine, Linus. Se apropie Crăciunul, dar eu nu sunt fericit. Nu mă simt așa cum ar trebui să mă simt”, a fost una dintre replicile rostite de actor.