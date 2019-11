Artistul, care suferea de cancer s-a stins din viaţa la vârsta de 88 de ani.

A jucat timp de 20 de ani în serialul ”Tânăr și neliniștit”, aproape identificându-se cu personajul căruia i-a dat viață.

Wintersole a încetat din viață pe data de 5 noiembrie, în reședința sa din Los Angeles, iar anunțul a fost făcut de familia sa.

Cariera sa care s-a întins pe șase decenii. A jucat în roluri importante inclusiv în serialul ”General Hospital”, ”Star Trek”, ”Mission Impossible”.

William Wintersole a mai jucat în producţii TV precum „I Dream of Jeannie”, „Kojak”, „Little House on the Prairie”, „Quincy”, „Bonanza”, „Star Trek”, „The Fugitive”, dar şi în filme precum „Seconds” (1966), alături de Rock Hudson

