Autoritățile iau în calcul varianta sinuciderii. Acesta a fost găsit fără suflare sâmbătă, în casa lui din Tokyo, iar decesul a fostd eclarat la spital. Anchetatorii iau în calcul ipoteza sinuciderii, dar auza morţii nu a fost confirmată oficial, potrivit The Hollywood Reporter.

Cariera lui Haruma Miura a început în anul 1997, în televiziune, iar primul rol principal l-a primit în 2006, în filmul Catch a Wave. Acesta a mai jucat în producții precum Kimi ni Todoke (2010), Tokyo Park (2011), două filme Attack on Titan şi Little Nights, Little Love (2019).

În 2013, pentru rolul din The Fighter Pilot, el a primit o nominalizare la premiile Academiei japoneze de film.

Recent, actorul şi-a început cariera muzicală. Anul trecut a lansat single-ul Fight For Your Heart.

Ultimul film în care a jucat, The Confidence Man JP: The Movie 2, va fi lansat în Japonia pe 23 iulie.

Lumea fimului, lovită de încă o tragedie

Cadavrul actriței Naya Rivera a fost descoperit de autorități pe malul unui lac din California, SUA.

Naya Rivera, celebra actriță din serialul pentru adolescenți „Glee”, a dispărut fără urmă acum o săptămână, după ce nu s-a mai întors de pe barca pe care o închiriase, lăsându-l pe fiul ei de patru ani singur la bordul ambarcațiunii.

Autoritățile americane au identificat un cadavru pe malul lacului din California, unde vedeta a fost văzută ultima dată acum șapte zile.

„Un corp a fost găsit pe Lacul Piru în această dimineaţă. Operaţiunile de recuperare continuă”, au declarat serviciile şerifului comitatului Ventura, în apropiere de Los Angeles.

„Identificarea nu a fost încă efectuată”, au mai declarat oficialii.

Naya Rivera, 33 de ani, s-ar fi înecat accidental în Lacul Piru, bază nautică frecventată, după ce a închiriat pe 8 iulie o barcă cu care a plecat împreună cu fiul ei în vârstă de 4 ani pentru a petrece puțin timp cu el.