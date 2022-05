Doliu în lumea artistică. S-a stins o legendă. A scris istorie în lumea mondenă

Ron Galella este fotograful care a dat naștere unui adevărat fenomen în lumea mondenă, denumit „cultura paparazzi”. Vedeta s-a stins din viață la 91 de ani din cauza unei insuficiențe cardiace .

A scris practic definiția cuvântul paparazzo având tot ce trebuie pentru a aduce această meserie la rang de artă: determinare, răbdare și perseverență. Ron Galella a dat naștere unui fenomen, fără de care nu am putea concepe presa mondenă așa cum o este astăzi.

Obsedat de Jackie Onassis

Celebrul paparazzo a avut relații controversate cu multe celebrități, printre care Marlon Brando, Elvis Presley, Sean Penn, Elizabeth Taylor și, mai ales, Jacqueline Kennedy Onassis.

Biografia de pe site-ul său personal afirmă cu mândrie: „Galella a avut cinci dinți sparți și a suferit o fractură de maxilar de mâna lui Marlon Brando care l-a lovit cu pumnul. De asemenea, a fost bătut serior de către gardienii lui Richard Burton în drum spre hotelul său – cu o scurtă escală la o celulă de închisoare mexicană. Mai mult, Galella a fost implicat și în două bătălii juridice importante cu Jackie Onassis“

Ron Galella a avut o adevărată obsesie pentru pentru Jackie Onassis. The New York Post a numit-o „cea mai codependentă relație celebritate-paparazzo văzută vreodată“. Revista Time a numit imaginea sa cu fosta primă doamnă numită „Windblown Jackie” „una dintre cele mai influente fotografii ale tuturor timpurilor”. Revista l-a numit și „Nașul culturii paparazzilor din SUA”.

Fotograf talentat

Ron Galella a fost un fotograf excepțional. Imaginile alb-negru create realizate de el de-a lungul anilor 1950, ’60, ’70 și ’80 au capturat celebrități în spațiile publice, dar cu o intimitate dezarmantă. Au fost preluate de publicații de renume precum Time, Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, People, Rolling Stone, The New Yorker, The New York Times și Life. Fotografiile sale au fost și la galerii celebre precum Tate și Met, care deține unele dintre imaginile sale.

Site-ul lui Galella descrie astfel tehnica lui: „Stilul său unic de fotografiere, pre-focalizarea camerei la 6 picioare, setat la F8 și ținând camera lângă piept, a asigurat o interacțiune cu subiectul, creând o intimitate ca nimeni altul.”

În 2010, Galella a devenit subiectul unui documentar al regizorului câștigător al Oscarului Leon Gast, numit Smash His Camera. Filmul a primit Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Sundance din 2010.