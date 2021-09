Doliu în cinematografie. Actorul Michael Constantine a trecut în neființă

Reprezentantul lui a confirmat, abia acum, pentru Variety că actorul a murit pe 31 august.

Constantine a jucat rolul Gus, tatăl protagonistei din „My Big Fat Greek Wedding”, de departe comedia romantică ce a înregistrat cele mai mari încasări din toate timpurile.

„My Big Fat Greek Wedding” a generat, la nivel nord-american, încasări de 241 de milioane de dolari, în 2002, cu peste 50 de milioane de dolari mai mult decât ocupanta poziţiei secunde în top, „What Women Want”. La nivel global, lungmetrajul a generat încasări de peste 368 milioane de dolari. Filmul a fost nominalizat şi la premiile Sindicatului actorilor americani pentru interpretarea întregii distribuţii.

Comedia care i-a adus celebritatea

Michael Constantine şi-a reluat rolul în serialul CBS lansat în 2003, „My Big Fat Greek Life”, şi în continuarea lungmetrajului, „My Big Fat Greek Wedding 2” (2016).

Înainte de comedia romantică ce i-a adus celebritatea, Constantine a jucat teatru, inclusiv pe Broadway, apoi a apărut în producţii de televiziune, precum „Room 222” (ABC, 1969 – 1974), care i-a adus două nominalizări la premiile Emmy, în 1970 şi 1971, câştigând prima dată.

A mai jucat în filme ca „Voyage of the Damned” (1976), alături de Faye Dunaway, Oskar Werner şi Lee Grant, „Summer of My German Soldier” (1978) şi în „Roots: The Next Generations” (1979).

A fost invitat în diverse show-uri TV de varietăţi, dar şi în serialul „Law & Order”, a jucat în comedia romantică „In the Mood” (1987), în lungmetrajele „The Juror” (1996), cu Demi Moore şi Alec Baldwin, şi „Stephen King’s Thinner” (1996).

„My Big Fat Greek Wedding 2” a fost ultimul lui film.

El a fost un actor american de origine greacă.

Constantin s-a născut Gus Efstratiou în Reading, Pennsylvania , fiul lui Andromache ( născut Fotiadou) și al lui Theocharis Ioannides Efstratiou (oțelist), ambii imigranți din Grecia.

El și-a început cariera pe scena din New York și la mijlocul anilor 1950 ca elev al lui Paul Muni în Inherit the Wind . În timp ce se afla în distribuție, s-a întâlnit și s-a căsătorit cu actrița Julianna McCarthy pe 5 octombrie 1953; au avut doi copii, Thea Eileen și Brendan Neil. Căsătoria s-a încheiat cu divorț în 1969.