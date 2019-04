Doliu. Moarte fulgerătoare în fotbal. Avea doar 29 de ani...

Doliu în lumea fotbalului. Luis Fernando Páez avea doar 29 de ani și, din nefericire, a murit într-un cumplit accident rutier.





Doliu. Fotbalistul Luis Fernando Paez a avut parte de o moarte fulgerătoare la vârsta de doar 29 de ani. Acesta a decedat în urma unui accident rutier.

Paez a făcut parte din naţionala Under 20 a Paraguayului care a participat la Campionatul Under 20 al Americii de Sud. Reprezentativa Under 20 a Paraguayului a ajuns atunci până în finală, fiind învinsă de Brazilia. Paez a jucat în acel an şi la Mondialele Under 20, din Egipt, unde Paraguay-ul a trecut de grupe, dar a fost eliminată de Coreea de Sud, în optimi. În perioada 2007-2009, Luis Fernando Páez a fost sub contract cu Sporting Lisabona, care în sezonul 2008-2009 l-a împrumutat la Fatima. A mai jucat timp de o jumătate de an în Europa, în 2010, la gruparea italiană de Serie B, Gallipoli, relatează romaniatv.net.

Accidentul s-a petrecut din vina lui Luis Fernando Páez, care nu a fost atent şi a intrat cu maşina în spatele unui autobuz parcat pe marginea drumurilor.

