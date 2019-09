Bogdan Șeitan avea doar 31 de ani și făcea parte din Ansamblul Folcloric „Ghiocelul”, din Câmpina, dar și din Ansamblul Folcloric „Perinița”, din Prahova. Familia, prietenii apropiați și rudele sunt în stare de șoc și nu își revin din vestea care a lovit muzica populară ca un trăsnet, anunță România Tv.

Bogdan Șeitan, câmpinean cunoscut și iubit pe meleagurile prahovene, era absolvent al Colegiului Tehnic „Constantin Istrati”, iar ulterior a urmat cursuri universitare la Facultatea de Științe Adminstrative. De mic s-a simțit atras de muzică și dans, însă pentru nicio clipă nu a crezut că va putea ajunge vreodată pe scenă, cu microfonul în mână, oferind un recital care să fie apreciat de public. Și, totuși, primul pas l-a făcut în școală, înscriindu-se în corul liceului, iar acolo profesoara Simona Manta i-a descoperit și șlefuit talentul.

„Cum am scăpat de emoții? Am realizat că dacă devii una cu melodia nu mai ai timp de emoții. Și am realizat că trebuie să-i fac pe oamenii care mă ascultă să simtă ce simt eu”, povestea Bogdan cu câțiva ani în urmă.

„Un tânăr frumos, talentat, mereu cu zâmbetul pe buze. Un om bun de pus la rană. Așa rămâne Bogdan Șeitan în amintirea celor care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au apreciat”. Astfel au sunat mesajele de condoleanțe transmise familiei de apropiații îndrăgitului artist. Dumnezu să-l ierte!

