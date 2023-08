Doina Teodoru a vorbit despre serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a declarat că este măritată în comedia care va apărea pe Antena 1. Ea a mai spus că nu prea mai are timp pentru partenerul ei, din cauza filmărilor.

„Am filmat aproape toată vara. Am avut trei săptămâni de vacanță, în care fiecare am fugit pe unde am putut. Am fost plecată foarte mult în iulie, când a fost pauza. Și recunosc, că de când m-am întors și am început filmările, am mai fugit câte două zile la pește, când le-am avut legate. Sunt măritată deja! Nunta a fost deja! În universul ăsta, Camera 609”, a spus actrița.