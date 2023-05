Doi români și-au pierdut viața în Bulgaria. Doar analizele ADN vor mai putea stabili identitatea acestora

Polițiștii bulgari susțin că accidentul a avut loc după ce șoferul unui autoturism înmatriculat în România, nu a respectat normele din Codul Rutier. Autoturismul a intrat într-o depășire pe o porțiune de drum unde această manevră este complet interzisă.

Accidentul a avut loc pe drumul Ruse-Byala, în apropiere de intersecția spre Dve Mogili, anunță Poliția din Bulgaria. Din primele informații, un autoturism Toyota a efectuat o depășire interzisă și a intrat în coliziune frontală cu un autotren, care circula regulamentar, și care era condus de un bărbat, cu cetățenie română, în vârstă de 52 de ani.

În urma impactului frontal, autoturismul Toyota a luat foc, incendiul fiind unul violent, care s-a propagat foarte repede la întreaga mașină.

Martorii spun că cel mai probabil, cei doi pasageri din autoturism au murit în urma impactului, deoarece în momentul în care mașina a luat foc nu au mai avut nicio reacție.

De asemenea, până când echipajele de pompieri au ajuns la fața locului, autoturismul care a efectuat depășirea neregulamentară a ars totalitate.

Vor fi efectuate analize ADN

După ce pompierii au stins incendiul care a distrus autoturismul Toyota, polițiștii criminaliști au adunat resturile de fragmente osoase ale celor doi pasageri, care au mai rămas după incendiu.

Un procuror criminalist care a ajuns la fața locului a dispus efectuarea unei analize ADN, pentru stabilirea identității celor două persoane, deoarece la fața locului nu a mai rămas nicio altă probă, cu excepția seriei caroseriei, după care se poate stabili proprietarul din acte a autoturismului.

”De la Midata cum veneam încoace, am văzut că s-a întâmplat ceva în față, am oprit aici, am sărit să văd dacă pot să scot pe cineva, să ajut, însă foarte repede maşina a luat foc și am tras pe dreapta și am sunat la 112”, a declarat Georgi Iliev, un șofer care circula în spatele autoturismului Toyota implicat în acest accident.

Pompierii au prevenit extinderea incendiului și la autocamionul înmatriculat în România și care a fost implicat în accident. Șoferul acestuia nu consumase băuturi alcoolice și a refuzat să fi dus la spital, scriu jurnaliștii de la Ruse media.