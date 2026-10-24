Doi români stabiliți în Italia au ajuns în arest după ce au răpit doi copii gemeni în vârstă de cinci luni ai unei femei de cetățenie indoneziană, pe care o angajaseră pentru menaj și îngrijirea fiicei lor minore. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, cei doi au convins-o să plece din centrul de asistență în care fusese plasată de autoritățile italiene și să vină în România, unde i-au luat copiii.

Bebelușii au fost ținuți timp de 24 de zile într-o mașină, alături de cuplu și de fiica biologică a acestuia. Cei doi adulți au fost găsiți de polițiști la 25 iulie 2026, iar gemenii au fost salvați și înapoiați mamei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București au anunțat că, la 20 octombrie 2026, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu cei doi inculpați, aflați în arest preventiv. Femeia a primit o pedeapsă de patru ani și patru luni de închisoare, iar bărbatul a fost condamnat la trei ani și patru luni, ambele pedepse urmând să fie executate în regim de detenție.

Potrivit anchetatorilor, în iulie 2025, cei doi au primit în locuința lor din Italia o femeie de cetățenie indoneziană, care urma să îi ajute cu menajul și cu îngrijirea fiicei lor minore.

După ce au aflat că aceasta era însărcinată cu gemeni, cei doi ar fi încercat să o convingă să le încredințeze copiii pentru a-i crește. Anchetatorii susțin că au încercat inclusiv să declare în mod fictiv că sunt părinții biologici ai bebelușilor.

Planul nu ar fi fost acceptat de mamă, iar autoritățile italiene au deschis o anchetă. Femeia a fost plasată într-un centru de asistență, însă, potrivit procurorilor, inculpata ar fi recurs la diferite metode de manipulare pentru a o determina să plece.

„Când inculpaţii au aflat că victima era însărcinată cu gemeni, au încercat să o determine pe aceasta să le dea lor copiii pentru a-i creşte, încercând chiar să declare fictiv că ar fi părinţii lor biologici. Însă, când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, inculpata M.F. a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiaţi, apelul la credinţa sa catolică, inventarea unor personaje fictive şi simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă în care fusese plasată de autorităţile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din Bucureşti”, precizează procurorii.

Potrivit anchetatorilor, momentul în care copiii au fost luați de lângă mama lor a avut loc în zorii zilei de 2 iulie 2026. Inculpata ar fi convins-o pe femeie să scoată bebelușii în fața locuinței, spunându-i că aceștia urmau să fie preluați de misionari catolici și duși la Vatican. Femeii i s-ar fi spus că avea să ajungă ulterior și ea acolo.

„În acest context, inculpatul G.D.S., având faţa acoperită, i-a preluat pe cei doi nou-născuţi, în vârstă de 5 luni la acel moment, şi, împreună cu inculpata M.F., au plecat cu cei doi nou-născuţi, făcând-o pe victimă să creadă că au decedat. Timp de 24 de zile, ambii inculpaţi, unul dintre ei fiind inclusiv dependent de droguri, au ţinut cei doi bebeluşi în captivitate, împreună şi cu fiica lor biologică, dormind într-un autoturism şi câştigându-şi traiul din cerşit şi comiterea de furturi, fiind depistaţi de lucrătorii de poliţie la data de 25.07.2026”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

După aproape o lună de la răpire, polițiștii au depistat cuplul la 25 iulie 2026. În tot acest timp, cei doi adulți, fiica lor minoră și gemenii ar fi locuit într-un autoturism, iar cuplul și-ar fi asigurat traiul din cerșit și furturi, potrivit procurorilor.

Cei doi bebeluși au fost salvați și înapoiați mamei lor.

La 20 octombrie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu cei doi inculpați, cercetați pentru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal.

Femeia, identificată prin inițialele M.F., a primit o pedeapsă rezultantă de patru ani și patru luni de închisoare, iar bărbatul, G.D.S., a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare. Ambele pedepse sunt cu executare în regim de detenție.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre soluționare Judecătoriei Sectorului 5 București.