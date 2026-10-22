Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea au dispus continuarea urmăririi penale față de oamenii de afaceri Pater Mihail Aurel și Ari Attila, suspectați de înșelăciune.

Potrivit unei ordonanțe din 13 octombrie 2026, măsura a fost luată în dosarul nr. 278/124/P/2024, deschis în urma unei plângeri formulate de fostul lor partener de afaceri, Popa Petru.

Potrivit documentelor prezentate de publicația care a relatat cazul, disputa vizează un teren extravilan de 51.100 de metri pătrați din Oradea, înscris în cartea funciară cu numărul 165529.

Popa Petru susține că, în 2010, a convenit ca Ari Attila să cumpere în acte o cotă de jumătate din teren, în timp ce el ar fi fost adevăratul beneficiar al tranzacției.

Conform plângerii, înțelegerea nu ar fi fost respectată, iar Ari Attila ar fi refuzat ulterior să transfere dreptul de proprietate către Popa. Situația s-ar fi complicat în iunie 2024, când Ari Attila a încheiat cu Pater Mihail Aurel un antecontract de vânzare-cumpărare privind aceeași cotă de teren.

Popa Petru afirmă că ambii ar fi cunoscut înțelegerea inițială și că tranzacția i-ar fi provocat un prejudiciu estimat la două milioane de lei. Ordonanța procurorilor rezumă acuzația potrivit căreia antecontractul ar fi fost încheiat cu încălcarea înțelegerii verbale din 2010.

Continuarea urmăririi penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției, iar acuzațiile urmează să fie verificate în cadrul anchetei.

Publicația susține că numele celor doi au mai apărut în relatări privind tranzacții funciare și litigii imobiliare din Oradea și județul Bihor. Articolul menționează și existența unor dispute civile și comerciale legate de terenuri valoroase din zonă.

Dosarul penal reprezintă o nouă etapă a conflictului dintre foștii parteneri de afaceri, în timp ce procurorii continuă cercetările pentru a clarifica circumstanțele tranzacțiilor și eventualele răspunderi penale, potrivit Avertisment.net.