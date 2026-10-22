Justitie

Doi oameni de afaceri din Bihor, cercetați pentru înșelăciune într-un dosar privind un teren din Oradea

Doi oameni de afaceri din Bihor, cercetați pentru înșelăciune într-un dosar privind un teren din OradeaJustiție. Sursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea au dispus continuarea urmăririi penale față de oamenii de afaceri Pater Mihail Aurel și Ari Attila, suspectați de înșelăciune.

De ce sunt acuzați cei doi oameni de afaceri

Potrivit unei ordonanțe din 13 octombrie 2026, măsura a fost luată în dosarul nr. 278/124/P/2024, deschis în urma unei plângeri formulate de fostul lor partener de afaceri, Popa Petru.

Potrivit documentelor prezentate de publicația care a relatat cazul, disputa vizează un teren extravilan de 51.100 de metri pătrați din Oradea, înscris în cartea funciară cu numărul 165529.

Popa Petru susține că, în 2010, a convenit ca Ari Attila să cumpere în acte o cotă de jumătate din teren, în timp ce el ar fi fost adevăratul beneficiar al tranzacției.

Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise
Internetul, în pericol. Inclusiv site-uri guvernamentale au fost închise
Cum îți poți ajuta copilul să-și cumpere o locuință fără să te pui în pericol 
Cum îți poți ajuta copilul să-și cumpere o locuință fără să te pui în pericol 

Disputa dintre cei doi a pornit de la un teren

Conform plângerii, înțelegerea nu ar fi fost respectată, iar Ari Attila ar fi refuzat ulterior să transfere dreptul de proprietate către Popa. Situația s-ar fi complicat în iunie 2024, când Ari Attila a încheiat cu Pater Mihail Aurel un antecontract de vânzare-cumpărare privind aceeași cotă de teren.

Popa Petru afirmă că ambii ar fi cunoscut înțelegerea inițială și că tranzacția i-ar fi provocat un prejudiciu estimat la două milioane de lei. Ordonanța procurorilor rezumă acuzația potrivit căreia antecontractul ar fi fost încheiat cu încălcarea înțelegerii verbale din 2010.

Continuarea urmăririi penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției, iar acuzațiile urmează să fie verificate în cadrul anchetei.

Cei doi au fost în trecut parteneri de afaceri

Publicația susține că numele celor doi au mai apărut în relatări privind tranzacții funciare și litigii imobiliare din Oradea și județul Bihor. Articolul menționează și existența unor dispute civile și comerciale legate de terenuri valoroase din zonă.

Dosarul penal reprezintă o nouă etapă a conflictului dintre foștii parteneri de afaceri, în timp ce procurorii continuă cercetările pentru a clarifica circumstanțele tranzacțiilor și eventualele răspunderi penale, potrivit Avertisment.net.

Stiri calde

17:43 - AUR îl apără pe Dan Tanasă după trimiterea în judecată. Ce susține formațiunea despre dosarul deputatului
17:33 - România nu poate trăi din șase în șase luni
17:24 - Scandalul care pune sub semnul întrebării conducerea Inspecției Muncii. Florin Manole cere măsuri
17:17 - CCR a constatat conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema SAFE. Sesizarea a vizat ordonanța de urgență
17:07 - Patru zodii chinezești pot avea parte de schimbări pozitive pe 23 octombrie. Ce anunță horoscopul
17:00 - Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost acordat Curţii Penale Internaţionale. Decizia Parlamentului Europ...
16:50 - Macara căzută peste blocul în care a avut loc explozia din Rahova. Incidentul a avut loc în timpul demolării controlate
16:44 - Cod galben de ploi torențiale în Republica Moldova. Sunt așteptate până la 49 de litri de apă pe metru pătrat

HAI România!

Ce se află dincolo de dosarele lui Călin Georgescu. Dan Andronic: „Ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui”

Ce se află dincolo de dosarele lui Călin Georgescu. Dan Andronic: „Ori e prost sfătuit, ori acționează după capul lui”

Cine are voie să-ți scrie contractul? Legea avocaturii aprinde spiritele

Cine are voie să-ți scrie contractul? Legea avocaturii aprinde spiritele

Noile dosare ale lui Călin Georgescu. Ori la bal, ori la spital!

Noile dosare ale lui Călin Georgescu. Ori la bal, ori la spital!

Proiecte speciale