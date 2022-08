Doi morți și un rănit, după ce o mină de război a explodat pe litoralul din Odessa. Video

Două persoane au murit și una a fost rănită, în urma exploziei unei mine de război, pe plaja din satul Zatoka din Odessa. Purtătorul de cuvânt al Administrației militare din regiune a confirmat, pe Telegram.

Serhii Bratchuk, purtătorul de cuvânt al Administraţiei militare din regiunea Odesa, a raportat că, potrivit informaţiilor preliminare, oamenii au suferit aceste răni în urma exploziei unei mine de război pe plaja din Zatoka.

Ulterior, el a raportat că, în urma incidentului, două persoane au murit şi o persoană a fost rănită. O echipă de investigaţie lucrează la faţa locului.

A bomb goes off at the beach of Zatoka, Odesa oblast. Two killed, two more wounded pic.twitter.com/ABYnlQXIas

— UkraineWorld (@ukraine_world) August 15, 2022