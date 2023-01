Doi bărbați răniți grav într-un nou atac la Ierusalim. Atacatorul ar fi un adolescent de 13 ani. Video

Un individ înarmat a deschis focul și a rănit două persoane, sâmbătă dimineaţă, în apropiere de centrul vechi al oraşului Ierusalim. Acest incident armat survine după un alt atac terorist, de vineri seară, soldat cu şapte morţi.

Victimele atacului de sâmbătă sunt tată și fiu. Conform serviciului de ambulanță care a intervenit la fața locului, cei doi au fost tratați pe loc. Medicii de pe ambulanțe au acordat îngrijiri celor două persoane pe strada Ma’alot Ir David din capitală, aproape de cartierul Silwan din Ierusalim de Est. Victimele, un bărbat în vârstă de 20 de ani și un bărbat de 59 de ani, sunt în stare gravă și au fost transportate la spital.

Poliția a anunțat că atacatorul a fost „neutralizat”, însă nu a oferit mai multe detalii despre starea acestuia.

After the terror attack last night on a synagogue in Jerusalem, today another terror attack in the city of david. Two are in critical condition pic.twitter.com/qshfClomFR

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 28, 2023