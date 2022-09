Documentul cu care demontează Sorin Cîmpeanu acuzațiile de plagiat: „Mărturia edificatoare a profesorului Ioan Pleșa”

Sorin Cîmpeanu răspunde acuzațiilor de plagiat, care i-au fost aduse, prezentând un document semnat de profesorul universitar Ioan Pleșa, unul dintre autorii ale cărui lucrări le-ar fi preluat fără drept. Într-un material intitulat „Clarificarea unor aspecte ce ține de importanța continuității disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, în beneficiul pregătirii studenților din USAMV București”, profesorul Ioan Pleșa descrie pe două pagini parcursul didactic al actualului ministru și oferă o serie de explicații menite să clarifice acuzațiile ce i-au fost aduse.

Potrivit afirmațiilor sale, a început colaborarea cu Sorin Cîmpeanu în anul 1992, la disciplina „Îmbunătățiri Funciare”. De-a lungul vremii, a precizat profesorul Pleșa, Sorin Cîmpeanu a parcurs toate treptele evoluției didactice, sub supravegherea sa.

„Precizez faptul că am făcut parte din toate comisiile de concurs (comisii pentru ocuparea posturilor de preparator suplinitor, preparator titular, asistent universitar, șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar) și am apreciat de fiecare dată, în mod deosebit, calitățile profesionale și umane ale dlui. Cîmpeanu Sorin”, a scris profesorul universitar Ioan Pleșa.

Explicațiile profesorului Pleșa

Profesorul a arătat cum a fost elaborat îndrumătorul de lucrări practice de îmbunătățiri funciare, pe care l-ar fi plagiat Sorin Cîmpeanu. Potrivit spuselor sale, în 1999, împreună cu colaboratorii săi de la acel moment, a elaborat un material didactic destinat studenților din anul III.

„Repartizarea capitolelor a fost făcută din interes pur didactic între cei care susțineau lucrări practice cu studenții, pe diverse componente ale disciplinei și aveau la momentul respectiv mai multă experiență pe fiecare componentă (subsemnatul, profesorul Ionel Jinga, conferențiarul Alexandru Ene și șeful de lucrări Sorin Cîmpeanu). Îndrumătorul de lucrări practice a fost multiplicat în Atelierul USAMV în luna ianuarie 2000”, a mai scris profesorul Ioan Pleșa.

În document, profesorul a mai arătat că în toamna aceluiași an, 2000, după retragerea sa la pensie, a propus ca Sorin Cîmpeanu să preia disciplina de Îmbunătățiri Funciare.

„În anul 2006, pe baza foarte bunei colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenților, am considerat oportun și necesar ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin munca proprie, sub îndrumarea mea, titularul disciplinei de Îmbunătățiri Funciare, să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat și pe care l-am perfecționat împreună cu domnia sa, vreme de 15 ani. Am dorit astfel să se asigure buna continuitate a preăgirii studenților la o disciplină căreia i-am dedicat întreaga mea viață profesională și fără de care nu se poate imagina o agricultură modernă”, a mai scris profesorul universitar Ioan Pleșa.

Acuzațiile de plagiat la adresa lui Sorin Cîmpeanu

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a fost acuzat că ar fi plagiat, într-un curs universitar, 13 capitole publicate anterior sub semnătură altor doi profesori de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București (USAMV). Acuzațiile au fost făcute de jurnalista Emilia Sercan, într-o anchetă publicată pe pressone.ro.

Plagiatul de care este acuzat Sorin Cîmpeanu datează din 2006, când acesta și-ar fi însușit 13 capitole scrise de doi alți autori, Ioan Pleșa și Alexandru Ene, într-o lucrare apărută în 2000.

„Cei doi profesori semnaseră cele 13 capitole plagiate de Cîmpeanu în 2006 în alte patru ediții anterioare ale cursului, datate 1987, 1990 și 1993 și 2000. Numele autorilor originali au fost înlocuite cu numele actualului ministru al Educației în ediția din 2006 în care am descoperit plagiatul, dar și într-o varianta ulterioară, din 2009, publicată în aceeași formă”, se arată în investigația Emiliei Șercan.

Confruntat cu acuzațiile de plagiat, ministrul Sorin Cîmpeanu a spus că este victima unei campanii prin care se dorește blocarea noilor legi ale educației.