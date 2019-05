Nume grele din zona Moldovei scapă de laţul DNA. Rateu de pomină pentru procurori. News alert

DNA Iași a suferit o înfrângere zdrobitoare. În ultimii trei ani, instituția s-a ocupat de unul dintre cele mai controversate dosare, în care au fost implicate nume grele din politică, afaceri și administrație.





Pentru omul de afaceri Adrian Porumboiu si senatorul Dan Marian, primul având calitatea de suspect, iar celãlalt de inculpat, dosarul a avut multe consecinţe. În urmã cu doar câteva zile, procurorii DNA Iaşi au anunţat cã în cazul celor mai multor persoane din acest dosar, inclusiv în cazul celor doi menționați anterior, s-a dat sentinţa de clasare, conform vremeanoua.

Au rãmas, ca inculpati în dosar, fostul subprefect Vasile Cãtãlin Cupsan, fostul primar al Huşului, Tudor Stafie, fostul director ADS, Daniel Prunilã şi fosta funcţionarã Gabriela Luca.

„În octombrie 2016, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, un dosar instrumentat de procurorii DNA Iaşi a atras atenția tuturor. Procurorii anticoruptie anchetaserã un dosar în care o suprafaţã de 675 de hectare era preluatã de societatea Vincon de la fostul Vidisamp, în urma unor manevre considerate ilegale”, scrie sursa citată.

Senatorul Dan Marian, presedintele PNL Vaslui, era anunţat cã este pus sub control judiciar. La aflarea deciziei DNA, conducerea PNL i-a cerut lui Dan Marian să demisioneze din toate funcțiile pe care acesta le deținea în partid. Mai mult, fostul senator a anunțat că nu va candida nici la alegerile parlamentare care urmau să aibă loc în scurt timp.

În urma cercetărilor făcute de DNA Iași, aproximativ 60 de persoane – primari, foşti primari, secretari de UAT-uri, foşti prefectţ şi subprefecţi, foşti directori de deconcentrate – au primit calitatea de inculpaţi sau suspecţi, în octombrie 2016.

Omul de afaceri Adrian Porumboiu a fost, încã de la început, considerat suspect în acest dosar, fiindu-i sechestrate bunuri şi conturi în valoare de două milioane de euro. „Cazul meu a fost tipic pentru zilele în care trãim. Un fin (Damian) si un cumãtru (Cupsan), ambii cu grave probleme penale, s-au transformat în delatori de profesie, cu gândul cã vor scãpa de problemele care-i apasã. Insist sã afirm cã nu am absolut niciun amestec în dosarul Vincon. Dacã unul sau altul, indiferent de problemele pe care le are, spune cã a auzit nu ştiu ce aranjamente, nu înseamnã cã eu am vreo problemã cu acest dosar. Disconfortul este generat doar prin imaginea negativã, artificial creatã, de vreme ce nu am avut nicio treabã cu Neţoiu sau cu cele 62 de persoane din acest dosar”, declara la prima înfãţişare de la DNA Iași, omul de afaceri vasluian.

„Dupã trei ani, pot sã spun cã se face dreptate. Nu am fost nicio secundã vinovat. Astept ca partidul sã-mi întindã o mânã, la fel cum am fãcut si eu pentru partid, atunci când mi s-a cerut sã fac un pas înapoi”, a declarat la rândul său şi fostul senator PNL Dan Marian, după aflarea ultimelor veşti.

