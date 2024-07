Justitie DNA anchetează un tun de peste 7 milioane de lei dat de doi soți din Galați







România. Direcția Națională Anticorupție (DNA) anchetează un caz de abuz în corupție în care sunt implicați avocatul Bogdan Răducanu și executorul judecătoresc Camelia Cecilia Răducanu, soția avocatului.

DNA anchetează un caz de abuz în serviciu în formă continuată

Pe numele celor doi, procurorii DNA au dispus măsura controlului judiciar. Camelia Răducanu este acuzată că, ajutată de soțul avocat, ar fi pus în aplicare 28 de creanțe fără a determina cuantumul în mod legal, fapt ce ar fi dus la majorarea valorii creanțelor respective până la 147 de ori.

DNA a anunțat vineri, 12 iulie, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru executorul judecătoresc Camelia-Cecilia Răducanu și a avocatului Bogdan

Răducanu, membru în Baroul Galați. Pe numele celor două persoane, procurorii au formulat acuzații de abuz în serviciu în formă continuată.Potrivit rechizitoriului, întocmit de DNA, Cecilia Răducanu ar fi pus în aplicare 28 de creanțe fără a le stabili valoarea așa cum cere legea. Astfel, valoarea unei creanțe a fost majorată din pix cu până la 147 de ori.

Executorul judecătoresc a creat un prejudiciu de 7.776.432 lei

Faptele de abuz în serviciu s-au derulat pe durata a patru ani în intervalul 2016-2020. Concret, Cecilia Răducanu, ajutată de soțul ei, a pus poprire pe conturile a mai multor unități bancare. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 7,8 milioane de lei.

„In perioada 2016-2020, inculpata Raducanu Camelia Cecilia, in calitate de executor judecatoresc, beneficiind de ajutorul sotului sau, avocat in cadrul Baroului Galati, dar si a altor persoane, fata de care se efectueaza cercetari, ar fi pus in executare silita un numar de 28 de creante, cu incalcarea normelor imperative privind competenta teritoriala, fara a fi determinat cuantumul acestora, potrivit legii, poprind conturile mai multor banci, context in care a fost cauzat unitatilor bancare respective un prejudiciu total de 7.776.432 lei”, se arată în rechizitoriul DNA, potrivit Luju.ro.

DNA a dispus măsura controlului judiciar

Procurorii DNA menționează în rechizitoriu că, în 2017, o persoană fizică a obținut în instanță anularea unor clauze din contractul de credit, motiv pentru care banca a fost obligată la plata sumei încasate ilegal, anume 4.187 de lei.

Mai departe, doi ani mai târziu, Camelia Cecilia a deschis un dosar de executare prin care a solicitat Judecătoriei Petroșani încuviințarea executării silite, doar că nu a menționat și suma. Instanța a dat curs executorului judecătoresc, iar creanța a fost cesionată de altă persoană, care a cerutexecutarea silită pentru 175.000 de lei.

Aici intervine în Camelia Răducanu care a stabilit debit și cheltuieli de executare în valoare de 187.822 de lei. Adresa de înființare a popririi a fost transmisă ulterior Trezoreriei municipiului Cluj Napoca. Banii au fost livrați în contul executorului judecătoresc, iar Răducanu a aprobat eliberarea în numerar a 175.000 de lei deținătorului creanței.