Divorțul lui Gabi Balint de prima soție l-a costat scump. „Nu a făcut lucruri grave, ci așa a fost să fie”

Gabi Balint se numără printre fotbaliștii din Generația de Aur care au trecut prin experiența divorțului, iar acesta a avut un impact semnificativ asupra lui. Balint, cunoscut pentru golul său împotriva Argentinei lui Maradona, care a dus echipa României în finala Cupei Mondiale din 1990, a fost căsătorit timp de zece ani cu Cătălina, prima sa soție.

Gabi Balint a pierdut o vilă și un Mercedes după divorț

„Ne-am despărțit pentru că nu am mai putut fi împreună. Nu a făcut lucruri grave, ci așa a fost să fie. A fost o perioadă frumoasă, cu plecări, cu vacanțe, cu distracții. Mi-a plăcut că este un om jovial, cu coloana vertebrală, un om cu un caracter frumos”, spunea mai demult Cătălina. Ei s-au separat în 2003 când Denisa, fiica lor, avea numai doi ani. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, dar păstrează o relație civilizată.

Sentimentele dintre ei s-au stins după nașterea fetei, iar în momentul divorțului, Gabi Balint a decis să îi ofere soției sale un etaj al vilei, un Mercedes și o grădiniță.

Ulterior, Balint a avut o relație romantică cu Raluca, una dintre dansatoarele Andreei Marin. În timpul acestei relații, Raluca a rămas însărcinată, iar inițial Balint a refuzat să recunoască copilul. Cu toate acestea, în cele din urmă, Gabi Balint a făcut anunțul că recunoaște fetița. Mai mult, sentimentele pentru mama fetei sale au revenit, acesta declarând că ea e una dintre cele mai importante femei.

„Nu am fost alături de Raluca în timpul sarcinii, pentru că sentimentele mele pentru ea nu mai existau, însă, acum, ea e o femeie importantă pentru mine: mama fetiței mele. Am stabilit deja valoarea pensiei alimentare și am cumpărat tot ce este necesar pentru a o aștepta cum se cuvine”, a declarat acesta, potrivit newsweek.ro.

Gabi Balint a fost un jucător al echipei românești de fotbal Steaua București, care a realizat performanța de a câștiga Cupa Campionilor Europeni în 1986 și Supercupa Europei în 1987.