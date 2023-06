Andreea Marin face mărturisiri emoționante: „Am avut o criză de panică și am început să plâng”. Clipe dificile și greu de uitat pentru „Zâna Surprizelor”

Cu o carieră de peste 30 de ani în televiziune, Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Aceasta a rămas în memoria colectivă ca gazdă a emisiunii „Surprize, surprize”, produs de TV „orchestrat” de Valeriu Lazarov.

Andreea Marin a făcut atac de panică. Plângea în hohote

Emisiunea „Surprize, surprize” a înregistrat audiențe record, însă atunci când a acceptat să fie gazdă, Andreea Marin nu știa ce urmează să o aștepte. Frumoasa moldoveancă avea la acea vreme doar 25 de ani și responsabilități apăsătoare.

Cu toate că era mereu cu zâmbetul pe buze și părea extrem de stăpână pe propriile puteri, lucrurile nu au stat mereu așa. Andreea Marin a recunoscut că a avut un atac de panică în timpul filmărilor celebrei emisiuni. Din fericire pentru aceasta, Valeriu Lazarov a fost acolo să-i ofere un sfat extrem de prețios.

„Nu că am avut temeri, am avut o criză de panică și am început să plâng și nu mai puteam să mă opresc. Valeriu Lazarov, care mi-a fost ca un tată și mentor în această meserie, a venit, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: Eu am încredere. Știu ce știi, știu ce poți și nu trebuie să te copleșească că publicul care te privește este larg”, a declarat Andreea Marin, pentru catine.ro.

Moartea mamei a schimbat totul în viața „Zânei Surprizelor”

Din nefericire, Andreea Marin a fost nevoită să crească fără mamă încă de o vârstă extrem de fragedă. Mama vedetei a murit într-un cumplit accident de mașină, iar tatăl Andreei Marin a fost acuzat de ucidere din culpă. „Zâna Surprizelor” a fost de parte tatălui ei, demonstrându-se mai târziu că, de fapt, o altă mașină i-a lovit frontal.

La acea vreme Andreea avea 9 ani, iar sora ei, Cristina, doar 4. Despre acel moment „Zâna Surprizelor” spune astăzi următoarele: „Devenită matur de la o vârstă destul de fragedă, de la 9 ani, atunci când mama a devenit înger, și luând prea multe responsabilități pe umeri, îți spun sincer. E și un lucru care mi-a folosit în viață, am făcut mai devreme toate nebuniile. Voiam să mă descurc cu orice preț, am reușit, dar am sărit niște etape ale copilăriei, care sunt necesare. Pe de altă parte însă, am avut o viață plină și o am în continuare. Nu mă plâng de nimic și nu am regrete.”