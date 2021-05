Specialiștii în relații financiare și publice au lucrat febril la detalii despre despărțirea perechii cu multe săptămâni înainte ca cei doi să își anunțe divorțul.

„După multe analize și multă muncă la relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei noastre”, au spus cei doi într-o scurtă declarație postată pe Twitter . „Am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă”, mai scrie în acel mesaj.

Începând cu 2011, Gates sa întâlnit cu Epstein în numeroase ocazii. Întâlnirile aveau loc după ce Epstein a pledat vinovat în cazul fete minore din Florida iar acuzațiile că Epstein a exploatat fete și tinere erau raportate pe larg în presă.

După cum a raportat The Times , doi oameni apropiați de Gates au acționat ca intermediari între cei doi: Boris Nikolic, un investitor în biotehnologie și fost consilier al lui Gates care a fost numit în mod misterios executor de rezervă în testamentul lui Epstein; și Melanie Walker, care a lucrat la fundația Gates și a servit ca consilier științific pentru Epstein.

La scurt timp după arestarea lui Epstein, în iulie 2019, Gates a devenit una dintre multele persoane proeminente care se confruntă cu examinarea legăturilor cu traficantul de minore.

New York Times a dezvăluit despre Gates că s-a întâlnit cu Epstein în Manhattan la vila lui Epstein. Presa a relatată că Bill Gates l-a vizitat pe Epstein de mai multe ori între 2011 şi 2013. În 2013, Gates a făcut și o plimbare cu avionul privat al lui Epstein (botezat de tabloide sub numele de Lolita Express), de la Aeroportul Teterboro din New Jersey până la Palm Beach, Florida, conform înregistrărilor de zbor analizate de Times.

Când Gates l-a întâlnit pe Epstein pentru prima dată, el era încă președintele Microsoft

„L-am întâlnit. Nu am avut nicio relație de afaceri sau prietenie cu el”, a spus Gates în septembrie 2019, în timp ce mediatizarea legăturilor sale cu Epstein se încălzea. „Nu m-am dus în New Mexico sau Florida sau Palm Beach sau altceva. La fiecare întâlnire cu el erau numai bărbați. Nu am fost niciodată la petreceri…El nu a donat niciodată bani pentru nimic din ce știu eu”, mai spunea Gates în apărarea sa.

Un asociat din lumea tehnologiei care a participat la aceleași evenimente ca Epstein, inclusiv la o conferință TED din Monterey, California, a fost surprins că Bill Gates a luat în considerare cultivarea legăturilor filantropice cu pedofilul.

Mai mult, Epstein ar fi avut, de asemenea, obiceiul de a se lauda că a fost consilier neoficial lui Bill Gates – o afirmație pe care reprezentanții fondatorului Microsoft au respins-o. Dar într-un raportul publicat în Times se arată că Epstein a pretins că este consultant fiscal pentru Gates.

După întâlnirea inițială cu finanțatorul, filantropul miliardar a spus personalului Gates Foundation într-un e-mail: „Stilul său de viață este foarte diferit și intrigant, nu cred că ar funcționa la mine”. Întrebat despre acest mesaj, purtătorul de cuvânt al lui Gates a spus că „se referă doar la decorul unic” al conacului Epstein din Manhattan și „obiceiul lui Epstein de a aduce în mod spontan cunoștințe pentru a-l întâlni pe domnul Gates”.

Legăturile dintre Gates și Epstein pare să se fi destrămat în toamna anului 2014, după ce Gates a donat 2 milioane de dolari pentru Media Lab al MIT. Fostul director al laboratorului, Joi Ito, într-un e-mail intern descoperit de New Yorker , a susținut că Epstein a facilitat această donație. „Dl. Epstein s-a plâns unei cunoștințe la sfârșitul anului 2014 că domnul Gates a încetat să mai vorbească cu el, potrivit unei persoane familiare cu discuția”, scrie thedailybeast.