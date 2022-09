Divorțul anului. Cine i-a sucit mințile Simonei Halep. Semnele care au anunțat despărțirea de Toni Iuruc

Apropierea din punct de vedere sportiv dintre Simona Halep (31 de ani) și Patrick Mouratoglou (52 de ani) a coincis cu ruptura dintre tenismenă și soțul ei, Toni Iuruc. Nu este pentru prima dată când se aude că cei doi nu au o relație doar profesională.

Simona Halep și Patrick Mouratoglou se comportă ca un cuplu și nu este pentru prima dată când o jucătoare se îndrăgostește de antrenorul ei. De-a lungul timpului s-a putut observa că tenismena îl ascultă în permanență pe omul care o sfătuiește ce să facă pe teren. Cu toate astea, sportiva a negat tot, dar unele lucruri au dat-o de gol.

Cum a început relația lui Halep cu antrenorul

1. La niciun turneu Toni Iuruc nu a fost prezent de când Simona Halep a semnat contractul cu Patrick Mouratoglou adică din 7 aprilie 2022

2. Concesia făcută la Roland Garros, unde părinții Simonei, fratele ei cu familia (soție, fiica Tania) și alte opt rude de machidoni (aduși de tatăl Stere), a fost un dezastru: Halep a pierdut în turul 2 în fața unei chinezoaice mediocre. Imediat, Mouratoglou a postat un mesaj că vina lui, nu a tenismenei pe care o reprezintă.

În acest timp, Simona Halep l-a încurajat pe antrenor și a concediat-o pe Virginia Ruzici.

3. Tot atunci, Simona Halep a semnat un contract de management cu o suedeză, Nina Wennerstrom, cea mai bună colaboratoare a lui Mouratoglou (fostă jucătoare de tenis, Wennerstrom este cea mai influentă femeie din sportul scandinav).

4. Chiar dacă Simona Halep s-a antrenat în mai multe etape la academia lui Mouratoglou de pe Coasta de Azur (Biot, 15 km distantă de Nisa), Toni Iuruc nu a fost niciodată cu Simona Halep în acele stagii de pregătire;

5. Simona Halep a plecat în Statele Unite la începutul lunii august fără Toni Iuruc: acesta a „zburat” la New York pentru câteva zile înainte de US Open și numai după ce Simona Halep a abandonat la Cincinnati (la două zile după ce cucerise titlul la Toronto).La New York, unde Simona și Toni s-au întâlnit înainte ca ea să intre în concurs la US Open, cei doi ar fi discutat despre separare, nu despre viitoarea lor căsnicie.

Simona Halep și-a lăudat antrenorul

Simona Halep l-a lăudat de mai multe ori pe antrenorul ei, dar a refuzat să ofere detalii despre soțul său, Toni Iuruc. „Ei bine, sincer, nu mă așteptam să am această șansă de a lucra cu Patrick când am fost la academia lui. Sunt foarte onorată să-l am în echipa mea. Este un antrenor grozav și are multă experiență. A lucrat atâția ani cu cea mai bună jucătoare din lume. Presiunea este acolo și asta înseamnă să fii tare bun.

Dar el îmi dă timp. Are răbdare. El mă sprijină în tot ceea ce fac. Încearcă să mă înțeleagă pentru că cred că acesta este principalul lucru pe care îl vreau de la un antrenor, să mă înțeleagă, pentru că sunt destul de dificilă de cele mai multe ori. Da, se descurcă grozav la asta. Simt că mă îmbunătățesc”, a afirmat Halep, potrivit Pro Sport.