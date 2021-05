În comuna Vătava, unde preoții sun tată și fiu, biserica se remarcă printr-o serie de pregătiri speciale.

Dacă la Ibăneşti doar de Paşti vor fi trase toate cele patru clopote, două dintre acestea fiind capabile să acopere cu sunetul lor toată Valea Gurghiului, însumând aproape 50 de kilometri în linie dreaptă, biserica din la Râpa de Jos îmbracă veşminte specifice, de culori diferite, la fiecare sărbătoare din an.

Pregătiri speciale

“Clopotele sunt mari, avem patru clopote, bisericile au, în general câte două, maximum trei, aici sunt patru clopote. Avem un clopot de 1.268 de kilograme, al doilea are cam 600 de kilograme, apoi descresc. Turnul are 40 de metri şi susţine o greutate imensă. Toate patru se trag doar în Duminica Paştilor, sunt 12 evangelii, la fiecare Evanghelie se trag fiecare, pe rând, în general la noi de trag primele două, care se aud cel mai tare, dar acum vor fi trase toate patru. Sunetul lor se aude de-a lungul întregii Văi a Gurghiului. Biserica este construită în stil neogotic cu contraforţi, are o lungime de 35 metri, o lăţime de 18 metri, înălţimea de 16 metri şi deţine un turn masiv cu o înălţime de peste 40 metri, în care se află cele patru clopote”, a declarat, pentru Agerpres, preotul Eugen Oprea.

Preotul a spus că proiectarea acestui impozant lăcaş de cult, singura biserică ortodoxă din România construită în stil neogotic, a început în 1896, când, se pare, a fost pusă şi piatra de temelie, dar lucrările de construcţie sunt consemnate în documente începând cu anul 1898, când edificiul era deja ridicat în roşu.

Biserica a fost proiectată de arhitectul sas Gustav Wagner, din Reghin, fapt ce explică stilul neogotic adoptat, fiind executată sub îndrumarea unor meşteri maghiari.

Prima biserică ortodoxă din zonă

“La sfârşitul anilor 1800, populaţia Ibăneştiului era foarte mare şi nu mai încăpea în biserica existentă atunci. Aşa că s-au adunat vreo 5.000 de florini şi au contactat arhitectul. La acea vreme a fost singura biserică ortodoxă din această zonă, acum sunt patru. Este o biserică foarte mare, în interior altarul e cât o biserică şi este poate singurul exemplu din România în care o biserică, care a fost construită ca fiind ortodoxă încă de la început, prezintă elemente de construcţie neogotice. Elementele gotice sunt vizibile atât din interior, cât şi din exterior, iar interiorul este dominat de arcuri frânte şi ogive. Lăcaşul este construit din blocuri masive de piatră adusă din Munţii Gurghiului. Planul clădirii este dreptunghiular cu o absidă semicirculară, cu trei cupole în interior, materialul predominant este piatra de munte adusă din Munţii Gurghiului, bolta este din cărămidă”, a spus Eugen Oprea.

Un alt fapt inedit în ţară, dar specific Văii Gurghiului, este faptul că la Ibăneşti şi la Hodac biserica ortodoxă şi cea greco-catolică sunt în aceeaşi curte, iar în noaptea Învierii, enoriaşii celor două culte înconjoară împreună cele două biserici.

“Ceva ce nu o să întâlniţi nicăieri, numai la Ibăneşti şi Hodac, este existenţa a două biserici, ortodoxă şi greco-catolică, în aceeaşi curte. Cei care vin pentru prima dată la noi confundă biserica ortodoxă cu cea greco-catolică, construită în 1912, datorită stilului arhitectural. Problema noastră acum este scăderea numărului de locuitori. Resimţim foarte tare această scădere, e foarte greu să întreţinem o asemenea construcţie, deşi am făcut multe de când am venit aici. Mă bucur că am renovat-o, la fel şi Monumentul Eroilor care e în faţa bisericilor”, a arătat preotul.