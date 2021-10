”Divele” autohtone se ”păriuesc” pentru inima lui Gabi Badalau. S-a trecut la amenințări. ”Ne îngroapă de vii pe amândouă!”

În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu i-a trimis mamei Claudiei Pătrășcanu mesaje vocale și scrise în care îi amenința familia cu moartea. Mama copiiilor lui Badalau nu mai stă cu mâinile în sân.

”Acum câteva luni s-a întâmplat, mama s-a trezit cu mesaje de la ea. Mama era acasă, eu, acasă. I-a trimis apoi și vocal. Mama a venit la mine și mi-a spus ce i-a scris. Au fost niște discuțîi, scria mesaje, apoi le ștergea, iar le scria. Mesaje de om cu probleme. Mama i-a scris și ea, a zis că poate-i luminează mintea. Cert e că mama a primit mesaje de amenințare”, a povestit Claudia, la Capatos.

Războiul a început, Bădălău e miza

Claudia este îngrijorată de siguranță ei și a familiei, iar aceasta a declarat că urmează să facă o nouă plângere la politie împotriva fostei prezentatoare.

Aia a trimis înregistrarea. O ascultam și nu-mi venea să cred. Cuvinte obscene, care nu pot fi reproduse. Și amenințări. `Fă, vă îngrop pe amândouă de vii. Am procurori, am avocați, bani să vă pot îngropa de vii. De mine nu scăpați. Te duc după mă-ta în groapă. Sunt smecheră, fă, eu în România sunt șmecheră`, ne-a transmis. Atunci am făcut plângere la Poliție, la Procuratură și așteptăm să se rezolve. Sper că legea să facă ceva. Dacă oamenii ar da la minutul 4 și 20 în emisiunea Din Dragoste a lui Mircea Radu s-o asculte ce zice, câte crime era ea să facă pentru bărbațîi din viața ei și câte femei a nenorocit ea… Așa zicea atunci, că este consumatoare de antidepresive”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Bianca Drăgușanu a postat poze indecente din trecutul Claudiei.

”A folosit pozele mele, din Playboy, de acum 20 de ani, le-a pus la ea. Mi-a folosit imaginea, chiar dacă pozele erau apărute. Îi deschid un proces pentru asta și vă face ea drumul București – Constanța, nu eu Constanța – București, cum zice ea”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

Gelozia pentru 1001 trandafiri

”Nu înțeleg de ce nu mă lasă în pace. Cred că a luat foc de la faptul că Gabi mi-a trimis 1001 de trandafiri. Este frustrată și geloasă pentru că el mă iubește pe mine.

Spune că sunt doar o distracție pentru el, dar această distracție durează de mai bine de opt luni. Brusc, și-a schimbat părerea despre mine. Am mesaje de la ea când mă lăuda și-mi spunea că vrea să ne înțelegem, pentru că poate copiii noștri se vor juca împreună”, a transmis Bianca Drăgușanu.