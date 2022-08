Diva care l-a înnebunit pe Gigi Becali a ajuns de urgență la spital. Cu câteva zile înainte, a fost luată la bătaie din senin

Diana Gureșoaie a fost una dintre partenerele fotbaliștilor de la Steaua, care l-au scos din minți pe Gigi Becali. Ea și Daniela Crudu au avut o relație cu Mihai Costea, iar patronul FCSB considera că sunt influențe proaste pentru jucătorii lui. Aceștia nu se mai gândeau la muncă, ci la cele două dive.

Fata de oraș, cunoscută și ca „strâmbă lui Dodel”, în timp ce era într-o relație cu Crista Tănase, a avut parte de un accident destul de grav care i-a adus o rană uriașă la picior. Vedeta este internată la spital, iar medicii încearcă să o salveze. Diana Gureșoaie a vrut să arate că este fată de casă și a dus gunoiul, dar și-a uitat cheile.

Vedeta s-a trezit blocată afară și a fost nevoită să spargă geamul ușii cu piciorul. Cu toate astea, ea s-a ales cu răni grave și cu o vizită la spital.

„Mă simt bine. Sunt din ce în ce mai bine. A fost un accident casnic destul de grav. Nu am dat cu piciorul în geam. Eu aveam o ușă care e un pic defectă și am dat cu piciorul în partea de metal și cred că mi-a alunecat adidasul, era ci o talpă mai groasă și mi-a sărit piciorul fix în geam și s-a spart geamul în momentul ăla. Am ajuns acasă, am ieșit să duc gunoiul și am uitat cheile în casă. De obicei țin ușa deschisă la balcon pentru că am cățel, dar de data asta era închisă. E foarte sensibilă clanța și știam 100% că dacă dau se deschide, dar mi-a alunecat piciorul în geam. De data asta nu am avut noroc, că nu e prima dată când fac așa, dar o să fie sigur ultima’’, a declarat Diana Gureșoaie pentru Antena Stars.

Diana Gureșoaie și-a luat bătaie

În urmă cu câteva zile, Diana Gureșoaie și-a luat și bătaie într-un local de fițe din nordul Capitalei. „Strâmba lui Dodel” a fost agresată fizic de către o altă femeie chiar în văzul tututor.

„Gureșoaie stătea liniștită la masă cu prietenii ei. Din senin a venit Luana care vinde haine la portbagaj. A luat-o prin spatele lui Gureșoaie, a apucat un scaun și i-a dat efectiv direct în cap.

Gureșoaie a căzut, dar s-a ridicat repede și a încercat să sară la gâtul Luanei, dar imediat cei prezenți s-au băgat și le-au despărțit. S-au înjurat rău de tot, s-au amenințat, dar până la urmă Luana a plecat. Totul a durat câteva zeci de secunde.”, spunea Cancan.