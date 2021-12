Sursa: Bravo TV

Distribuția serialului „The Real Housewives of Beverly Hills” se mărește. Când este inclusă fosta soție a lui Will Smith

Sheree Zampino, fosta soție a lui Will Smith, s-a alăturat distribuției celebrului serial "The Real Housewives of Beverly Hills". Ea filmează deja cel de-al 12-lea sezon al reality show-ului de la Bravo TV. Tot în acest sezon, reality show-ului se va alătura și Diana Jenkins.