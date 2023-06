Dispariția submarinului Titan. Paza de Coastă americană a anunțat că au fost găsite resturi lângă epava Titanicului

O zonă de fragmente a fost descoperită în timpul căutărilor realizate de către un vehicul submarin controlat la distanţă (ROV), în apropiere de Titanic, au anunțat reprezentanții Pazei de Coastă americane. ROV este unul dintre vehiculele care participă la căutări internaţionale ale submersibilului turistic Titan.

Informațiile au fost analizate de experții care participă la căutări. Ele vor fi discutate în cadrul unei conferințe de presă susținută la Boston, în nord-estul Statelor Unite. Potrivit anunțului făcut de reprezentanții Pazei de Coastă americane, conferința va avea loc joi seara, în jurul orei 22:00, ora României, potrivit BBC News.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023