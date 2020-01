Părinţii fetei au postat chiar şi un mesaj pe Facebook prin care cere ajutorul populaţiei pentru ca fata să fie găsită.

„Daca o vede cineva, va rog sa ma contactati!

A disparut si este in mare pericol!

Disparuta,data in urmarire generala si in consemn la frontiera,poate fi in mare pericol!Va rog,daca o vedeti,sunati la 112.Nu este o gluma…

Fata se numeste Armina si are 14 ani.

Multumesc!”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook.

