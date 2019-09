Scandalul iscat pe tema Castelului Peleș a fost generat de deputatul USR Iulian Bulai care a scris pe Facebook:

„Statul român se dă singur afară din Muzeul Peleș, iar ministrul Breaz se așteaptă să plătească familia regală ca să rămână deschis!

De luni de zile, Ministerul Culturii nu mai are contract cu Casa Regală pentru chiria ansamblului de la Peleș. Negocierile pentru prelungirea contractului trebuiau să-nceapă în martie.

Acum 2 zile a fost predată Căsuța Poartă, urmează să fie evacuat și Muzeul. Nu-l întreb pe ministrul Breaz de ce nu s-a prelungit contractul de închiriere – pentru că știu: din incompetență și nesimțire -, dar l-aș întreba altceva: așa un lucru de nimic pentru națiunea română i se pare Muzeul Peleș cât să-i fie indiferent dacă rămâne deschis sau nu?”

Într-o emisiune la B1 TV, față-n față cu ministrul Culturii Daniel Breaz s-au adus câteva lămuriri. Ministrul a spus că în 31 decembrie 2019 expiră contractul de închiriere cu Familia Regală, dar că sunt negocieri pentru prelungire, ba chiar s-a vorbit despre cumpărarea sa de către statul român.

Nu Statul român încasează banii din parcări, hoteluri, restaurante, baruri, suveniruri, ci aceștia sunt luați de familia regală.

Ulterior a revenit cu mai multe precizări:„Sunt prostiile pe care le debitează acest deputat USR și mă acuză și scrie tot felul de tâmpenii pe Facebook. Avem contract cu Casa Regală până la data de 31 decembrie 2019. Este contract, suntem în regulă.

Nu se pune problema evacuării, nu se pune problema ca Muzeul Peleș să nu mai existe, cum spune domnul Bulai. Este incredibil. Sunt niște afirmații total iresponsabile și poate ar fi bine să-și ceară scuze față de cei care vizitează muzeul sau care și-au făcut un program de vizitare.

Legat de Căsuța Poartă, necesită niște lucrări de renovare rapide. Tot ceea ce este acolo, este în proprietatea Casei Regale, bunurile imobile. Căsuța Poartă necesită lucrări de renovare. Casa Regală va începe acele lucrări de renovare.

Pentru asta va trebui să evacuăm din Căsuța Poartă ceea ce există în momentul de față, dar nu se pune problema să evacuăm Muzeul Peleș. Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o în ultima vreme. Avem contract până la finalul acestui an. În plus, vom începe discuțiile cu Casa Regală, tocmai pentru a redobândi Castelul Peleș, pentru a putea face investiții și la Pelișor și pentru a putea fi protejat patrimoniul național”, a declarat ministrul culturii Daniel Breaz.

