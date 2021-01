Discursul de adio al lui Donald Trump. Ce a spus fostul președinte al SUA.

Donald Trump a ajuns la baza militară Andrews, unde a vorbit în aplauzele susținătorilor

„Au fost patru ani extraordinari, ce am făcut noi a fost umitor, după orice standarde: am întărit Armata Sua, am creat Forța Spațială a SUA. Am avut grijă de veterani, care au fost foarte prost tratați înainte, acum pot beneficia de îngrijiri medicale Am promovat cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA. Sper că nu vor crește taxele, dar dacă le vor crește, eu v-am avertizat”, a declarat Donald Trump.

„Mă voi lupta mereu pentru voi, vă voi asculta și vă spun că viitorul acestei țări nu a fost niciodată mai bun. Viitoarea administrație are fundația să facăceva extraordinar. Uresc succes și noroc noii administrații”.

„Lucrurile pe care le-am făcut au fost incredibile și vă spun doar la revedere, va mulțumesc și ne vom întoarce într-un fel sau altul. Vreau să îi mulțumesc vicepreședintelui Mike Pence. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor din Washington. Ne revedem curând!”, a spus Trump.

Ce remarci a făcut Donald Trump la ieșirea din Casa Albă

Donald Trump a făcut scurte remarci când a ieșit din Casa Albă, afirmând că a fost o mare onoare să fie președinte și că au fost patru ani extraordinari, transmite Fox News. „Iubim poporul american”, a spus Trump înainte de se îndrepta spre elicopter.

Invitată de Donald Trump să le vorbească susținătorilor săi, Melania Trump a avut un discurs scurt. ”A fost cea mai mare onoare a mea să fiu prima doamnă. Vă mulțumesc pentru dragostea și sprijinul dvs. Veți fi în gândurile mele. Dumnezeu să vă binecuvânteze familiile. Și Dumnezeu să binecuvânteze această frumoasă națiune”, a spus fosta Primă Doamnă