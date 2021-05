Ioan Coriolan Gârboni, directorul Filarmonicii „Banatul” din Timișoara a primit notă mică la evaluarea raportului final de activitate pentru ultimul mandat, desfășurat în perioada 2017 – 2021. Și, mai mult decât atât, contestația depusă a fost respinsă, luni.

Din Comisia de evaluare a managementului Filarmonicii „Banatul” din au făcut parte: Kovács Emőke, managerul Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, Ioan-Dragoș Dimitriu, managerul Filarmonicii Brașov, consilierul local Răzvan Stana, președinte al Comisiei V – pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al muncipiului Timișoara, după cum au transmis reprezentanții Primăriei Timișoara într-un comunicat.

Unicul membru timișorean al Comisiei de evaluare este de profesie medic veterinar. El și-a câștigat notorietate recent, după ce a inițiat proiectul de hotărâre locală prin care vrea să interzică hrănirea porumbeilor, câinilor și pisicilor pe domeniul public în Timișoara.

Directorul Filarmonicii „Banatul” din Timisoara, mazilit

Ioan Garboni a primit nota 8.70 la evaluarea mandatului. Fiind o notă sub 9, acest lucru îl împiedică să mai poată depune un nou proiect de management pentru a continua să conducă Filarmonica „Banatul” din Timisoara. El a activat exemplar pe această funcție din 2006, actualul mandat urmând să îi expire în luna august.

Nici președintele Comisiei V – pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al muncipiului Timișoara și nici ceilalți doi membri ai Comisiei de evaluare a activității manageriale a lui Gârboni nu au ținut cont de faptul că, sub conducerea acestuia instituția a devenit una din cele mai dinamice din România, cu spectacole pe scenele din toată țara și din străinătate.

Ioan Coriolan Garboni s-a implicat direct în promovarea artiștilor acestei instituții și a muzicii clasice. El a organizat în premieră mondială, europeană și națională concerte în spații neconvenționale. Amintim aici evenimentele de la Pădurea Verde, de pe pista Aeroportului Timișoara, din față Catedralei Mitropolitane, pe Canalul Bega, într-un șantier, la Mănăstirea Sag, într-o unitate militară, în Penitenciar etc. El este organizator al mai multor concerte simfonice care au loc în Peștera Românești, acestea fiind unice în Europa.

Gârboni a obținut sala Capitol pentru Timișoara

În urmă cu câțiva ani, a renovat cu ajutorul voluntarilor Grădina de Vara a Filarmonicii, oferind melomanilor și nu numai un nou spațiu de spectacole. Tot lui Timișoara și timișorenii datorează faptul că sala Capitol, în care funcționează filarmonica a devenit a instituției.

Nu în ultimul rând, directorul Filarmonicii „Banatul” a fost inițiatorul a șapte recorduri Guinness Book în Timișoara, din care două au fost realizate. Este vorba de macheta funcțională a avionului lui Traian Vuia, cu care a făcut o Caravana Europeană „Vuia 100 de ani” și a expus aparatul de zbor la Montesson – Paris și la Muzeul Aerului din Orly, cu ocazia centenarului Traian Vuia. Astăzi macheta a fost donată Aeroportului Internațional Timișoara, putând fi admirată în fața intrării.

Al doilea record e realizarea uriașei halbe de bere din metal, cea mai mare din lume, amplasată în fața Fabricii de Bere din oraș.

„După 15 ani în care am adus Sala Capitol Filarmonicii și timișorenilor, perioadă în care am câștigat proiecte europene și am adus bani din sponsorizări, perioadă când am organizat turnee pentru promovarea Timișoarei și în care am organizat evenimente unice, am ajuns acum la o… fundătură politizată. Sunt foarte liniștit.

Mă gândesc dacă am să continui în instanță demersurile. Sunt foarte multe ilegalități și greșeli procedurale în evaluarea mea”, a declarat pentru Evenimentul Zilei, directorul Filarmonicii „Banatul”, Ioan Coriolan Gârboni. El a pus la dispoziția ziarului nostru și neregulile semnalate în evaluarea care i-a fost făcută, așa cum au fost ele menționate în contestația depusă la primărie și respinsă.