Directorul ANSA din Republica Moldova, acuzat de trei foști angajați. Se reclamă numeroase presiuni







Scandal în Republica Moldova, la o instituție publică. Radu Mustețea, directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este acuzat de trei foști angajați. Care au reclamat presiunile puse asupra lor. Ei spun că au fost forțați de director să-și dea demisia.

„Am fost nevoiți să facem față presiunilor directorului general al ANSA, domnul Radu Musteață, eliberați de către acesta din funcțiile pe care le dețineam în pofita experienței și practicii pe care le aveam, restabiliți prin instanțele de judecată și din nou eliberați”. A declarat Grădinaru Crsitina, șeful Direcției Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi, în cadrul unei conferințe de presă.

Se mai reclamă faptul că, după schimbarea conducerii ANSA, care a avut loc în anul 2021, lucrurile au început să capete întorsături drastice și masive.

Acuzații grave la ANSA din Republica Moldova

„Personal am fost invitată în cabinetul general, unde Radu Musteață, fără nicio explicație și fără nicio discuție mi-a spus să scriu cerea de eliberare, în caz contrar, acesta se va asigura personal despre plecarea mea. Eu evident am refuzat, și din acel moment au început presiunile pshihologice asupra mea pentru a-mi determina să-mi depun cerea de demisie.

Ele s-au manifestat prin refuzuri prin acordarea concediului anual, prin lipsa comunicării pe domeniul de profil în care activam și mai mult ca atât au fost depuse două sesizări la procuratură pentru a fi înființat mie un dosar penal, sesizările au fost respinse de procuratură și atunci domnul Radu Musteață a comis să meargă pe comisia disciplinară din cadrul agenției care era formată din persoane loiale și promovate de el”, a mai precizat Grădinaru Cristina.

Ea a fost eliberată din funcție cu sancțiune disciplinară, iar pe 28 februarie 2024, a fost restabilită în funcție de instanța de judecată, iar în luna aprilie, șeful ANSA a dispus eliberarea șefei Direcției Controlul Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi repetată.

De asemenea, și Alexandru Prodan, fostul șef al Direcției pentru Siguranța Alimentelor sub diviziunea teritorială Florești cu raza de acoperire a raionului Șoldănești, a declarat că a fost supus unui abuz din partea șefului ANSA.

Ce reclamă foștii angajați

„Am fost invitat de domnul Radu Musteață la discuții, unde mi s-a spus că eu trebuie să scriu cerere și să plec pentru că nu fac parte din echipa care el și-o vede și aceasta este prerogativa conducerii țării Guvernului și al Parlamentului, și el prin toate metodele o va executa”, a declarat el.

Dumitru Puha, fostul șef subdivizuiune teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți a acuzat că nu a fost anunțat că va fi disponibilizat sau demis din funcție.

„La 11 ianuarie 2024 a fost emis un ordin prin care am fost demis din funcție publică a doua oară, în consecința acestei decizii ilegale și abuzive, am fost eliberat din funcția deținută și în acel moment eram în afara câmpului de muncă, privat de dreputul de a munci în domeniul profesional ales și de a mă realiza sub aspect profesional. Ca rezultat consider că domnul Radu Musteață practică un management abuziv și ilegal care aduce prejudicii financiare deosebit de grave – statul”, a spus Dumitru Puha, conform realitatea.md.