Meteorologii anunță o vreme caniculară în unele zone, cu un disconfort termic foarte ridicat mai ales în zona de câmpie. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 29 şi 34 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 15 şi 24 de grade Celsius, mai scăzute în estul Transilvaniei, spre 12 grade Celsius.

În nord-vest, în centru, la deal şi la munte, vor mai exista averse de ploaie, cu tunete, fulgere şi vânt puternic, dat temperaturile se mențin ridicate în toată România.

Din cauza schimbărilor bruște de temperatură, aversele vor cauza acumulări însemnate de apă ce pot duce la inundații, așa cum am întâmpinat în ultimele două săptămâni. De asemenea, meteorologii au spus că nici estul țării nu va fi „trecut cu vederea” de ploi.

Marţi, căldura se domoleşte în jumătatea nord-vestica. În schimb, în sud şi sud-est, atmosfera devine înăbuşitoare şi va fi caniculă în Muntenia şi în vestul Dobrogei.

Vântul se înteţeşte aproape peste tot, iar prin nord, centru şi la munte mai vin câteva serii de averse.

„Săptămâna care începe va fi caracterizată de valori care vor aduce primele zile de caniculă la nivelul ţării noastre, în această vară”, a declarat Elena Mateescu, director ANM.

„Ne aşteptam la un an al extremelor meteorologice. După 8 luni de secetă, am avut 2 luni cu cantităţi abundente de precipitaţii. Săptămâna viitoare va fi caniculă. Va fi un an al extremelor meteorologice”, a mai spus aceasta.

„Canicula va fi prezentă mai ales începând de miercuri. De altfel, şi mâine înregistrăm în sudul ţării temperaturi de 35 de grade Celsius. În a doua parte a săptămânii viitoare e posibil să avem 36, chiar 37 de grade Celsius.

Şi în România, 2020 se poate alătura seriei anilor celor mai călduroşi ani din istorie. Anul 2019 a fost cel mai călduros din 1900 şi până în prezent. Am avut o vară 2019 a patra vară cea mai caldă din istorie, o toamnă 2019 cea mai călduroasă şi iarna 2019-2020 a doua iarnă cea mai caldă din istorie”, a concluzionat directorul ANM, conform Digi24.