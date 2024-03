Economie Director în BNR cu peste jumătate de milion de lei în conturi. Ce avere are Elena Iorga







Elena Iorga, director în BNR, a reușit să strângă o avere frumușică. Pe lângă investițiile imobiliare pe care le-a făcut, aceasta reușit să-și umple și conturile. La fel ca și alți angajați ai instituției și investițiile ei în pensia privată sunt generoase. Așadar, economista are un teren intravilan de 834 de metri pătrați pe care l-a cumpărat în Căldăraru, Ilfov.

De asemenea tot acolo, aceasta a mai achiziționat un teren de 2500 de metri pătrați, tot intravilan. Aceasta are și un apartament în București de 86 de metri pătrați. Iar în 2021 a primit moștenire un alt apartament, de 70 de metri pătrați în București.

Director cu bijuterii și tablouri de aproape 100.000 de lei

Directoarea are o Mazda pe care a cumpărat-o în 2020, la categoria mașini. Iar la capitolul bijuterii, sculpturi și tablouri, aceasta a reușit să strângă o mică avere. Are astfel de obiecte în valoare totală de 99.500 de lei. În ceea ce privește banii puși de-o-parte economista are câteva conturi cu sume frumușele.

Astfel în 2010 a deschis un cont în care se află 28.240 de lei. De asemenea în 2018 a pus într-un depozit bancar suma de 20.672 lei. În 2014 aceasta a deschis un cont în care are 25.000 de euro. Din 2007 are un alt cont în care sunt 30.000 de lei.

Pensia privată ajunge la peste jumătate de milion de lei

Totodată are și ea fonduri de investiții în pensii private. În acest cont deschis din 2008 aceasta a reușit să strângă 241.702 lei. Economista mai are 3 asemenea investiții, iar valoarea lor totală este de peste 300.000 de lei. De asemenea în 2022 aceasta a mai deschis un depozit bancar în care a pus 200.000 de lei.

Și tot în 2022 a mai depozitat într-un alt cont suma de 130.000 de lei. Aceasta nu are rate sau datorii la nicio bancă. Iar în ceea ce privește salariul, la fel ca și la alți directori din BNR, acesta este un secret.