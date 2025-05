Diplomație și spectacol. Strategia prințului moștenitor al Arabiei Saudite pentru a-l impresiona pe Trump

În timpul vizitei președintelui american Donald Trump la Riad, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a desfășurat o adevărată "operațiune de seducție".

În cadrul unui forum de investiții, unde Donald Trump a rostit un discurs important, atmosfera s-a animat când, după încheierea acestuia, a răsunat piesa „YMCA” a formației Village People, un simbol al comunității gay și al campaniei sale electorale.

Aceste detalii au fost interpretate ca o mișcare strategică pentru a-l cuceri pe Trump, având în vedere că melodii ca „YMCA” deveniseră deja un fel de imn la mitingurile sale politice.

Momentul a fost unul cu adevărat spectaculos, cu Donald Trump fiind întâmpinat personal de Mohammed bin Salman la coborârea din avion, însoțit de o gardă călare.

Apoi, președintele american a fost dus cu Cadillacul blindat „Bestia” la palatul regal, unde ceremonia a continuat într-o sală fastuoasă, cu candelabre gigantice și o atmosferă impunătoare.

La eveniment au participat zeci de demnitari și antreprenori din ambele țări, într-o manifestare de putere diplomatică și economică.

“The gleaming marbles of Riyadh and Abu Dhabi were not created by the so-called nation builders, neocons, or liberal nonprofits. The birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region themselves.” –President Donald J. Trump 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/dA9G3WKiuR

— The White House (@WhiteHouse) May 14, 2025